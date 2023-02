Simone dá esperanças de volta da dupla com Simaria

Quando o mel é bom, a abelha sempre volta? O verso cantado pro Simone e Simaria

pode voltar a fazer sentido na vida das irmãs? As duas artistas desfizeram a parceria em meados de agosto de 2022. Desde o break, Simaria está de férias, enquanto Simone já gravou seu DVD solo, mas os fãs ainda têm esperança de que um retorno pode acontecer.

“Como [a reunião de] Sandy e Junior aconteceu, de eles terem encerrado a dupla e depois feito uma turnê, isso pode acontecer com a gente. Os fãs ficariam muito felizes. Quem sabe no futuro? Seria bacana viver isso para os fãs um dia, mas hoje o meu foco é o meu projeto [carreira solo]”, afirmou a Simone em entrevista ao Leo Dias, do “Metrópoles”.

A artista ainda deixou claro que a porta de sua casa está sempre aberta para recepcionar a irmã mais velha e afirmou que sempre irá defendê-la. Em junho de 2022, Simaria deu uma entrevista ao mesmo colunista expondo muitas das tretas que tinha com a dupla. Após o ocorrido, Simone até tentou puxar assunto, mas não rolou. “Nós nos falamos depois, só que teve um dia em que eu mandei mensagem e ela não me respondeu mais”.

Separação da dupla

As duas cantavam juntas há 10 anos e, antes disso, também compartilhavam os palcos sendo segunda voz do forrozeiro Frank Aguiar. A dupla estourou nacionalmente depois do sucesso “Meu Violão e o Nosso Cachorro”, lançado em 2015. De lá para cá, o sucesso foi tremendo com alguns DVDs gravados em todo solo nacional.

Simaria assume lado ‘hot’ nas redes

Entre 2021 e 2022, as irmãs começaram a se desentender com frequência, inclusive, em cima do palco. Leo Dias afirmou que a personalidade difícil de Simaria foi um ponto forte para o fim da dupla. O estopim foi em uma apresentação da dupla na qual Simone começou cantando sozinha. Depois de 1h20, Simaria surgiu, já no fim do show, querendo cantar e fazendo com que a caçula se retirasse do palco.

