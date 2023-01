Simaria volta em lingerie nude

Após ter sido cotada em uma lista não-oficial para o Camarote do “BBB 23”, Simaria voltou às redes sociais para fazer de um jeito bastante especial: mostrando o corpo. A cantora publicou uma foto de lingerie, que já virou uma marca da artista, e fez uma legenda para lá de sugestiva.

Na imagem, a morena aparece usando um body bem justo ao corpo da cor nude. Na legenda, a cantora citou um trecho da nova música de Shakira. “As mulheres não choram, as mulheres faturam”, escreveu.

Em seu novo lançamento, Shakira relata seu término polêmico com Piqué, e todas as traições que sofreu do ex-jogador de futebol. No trecho citado por Simaria, a colombiana quer dizer que não sofre pelo ex, mas sim fatura dinheiro fazendo músicas sobre a separação (entenda todas as referências da letra de Shakira).