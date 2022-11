A cantora Simaria voltou a causar nas redes sociais. Entre fotos e participações em podcasts, ela também publica frases motivacionais.

Segunda de novos desafios, segunda de novos ares. E a cada nova semana, infinitas oportunidades surgem para que possamos ser melhores e promover a alegria e esperança dentro de nós! Bom dia meus vasinhos!, postou esta segunda-feira a ex-sertaneja.



No Instagram, Simaria defendeu a posição de Claudia Leitte, que foi vaiada em show em Salvador. Em comentário no Instagram do @centraldafama, a musa morena escreveu. “Que vergonha! Respeitem a história da Claudinha! Uma mulher do bem, simples, carinhosa e muito mais… Parem com isso. Lembrem-se que por trás de uma grande artista tem uma história, um coração, uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que vocês”.