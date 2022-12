Separada da irmã desde o meio do ano na dupla sertaneja, a morena Simaria resolveu assumir seu lado mais sensual nas redes sociais. Principalmente no twitter, a sertaneja tem ousado cada vez mais e falado em ‘liberdade’ e em ‘ser quem você é’. As últimas postagens dela mostram que a nova fase da quarentona é buscar desvincular da imagem de cantora sertaneja, ao menos por um tempo.

Seja livre pra ser quem você é. pic.twitter.com/eQznlqiBPv — Simaria (@SimariaMendes) December 14, 2022

Boa semana meu povo 🌸 pic.twitter.com/rIWGrolmDx — Simaria (@SimariaMendes) December 12, 2022