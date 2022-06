Atração mais alegre da televisão brasileira, o “Programa Silvio Santos” deste domingo, 5 de junho, não poderia ter outro clima que não o de festa e diversão, duas marcas registradas ao longo da trajetória dos 59 anos de exibição do programa comandado pelo maior comunicador do país, completados na última quinta-feira (2).

E na primeira vez que vai ao ar após a data comemorativa, é claro, que Silvio Santos não deixaria de inovar. Dessa vez, ele convida Silvia Abravanel para comandar a disputa do “Jogo das 3 Pistas” entre ele e Dudu Camargo. Quem será que adivinha mais palavras secretas com o menor número de dicas e leva a melhor?

No “Jogo dos Pontinhos”, o apresentador dá nova oportunidade para a plateia subir no palco e responder as perguntas curiosas e irreverentes feitas por ele. Já no quadro “Não Erre a Letra”, os convidados da semana são Biel. Felipe Rodriguez, Flávia Viana, Marcelo Zangrandi, Simony e Tays Reis. Eles terão que completar as músicas escolhidas pela produção para chegar até a decisão, onde quem adivinhar de quem é a voz da canção final ganha o game.

Silvio Santos ainda interage bastante com os convidados, distribuindo os famosos aviõezinhos e fazendo diversos outros games.

Além disso, tem ainda muita risada com as “Câmeras Escondidas”, incluindo a inédita “Zumbis na TV”, onde durante uma dinâmica de uma entrevista de emprego as pessoas têm que assistir um vídeo e fazer anotações que a atriz Aline Serrano pede. De repente, o dublê Robin Castro quebra o televisor e sai dele. Em seguida, vários outros zumbis começam a entrar na sala, encurralando as vítimas.

O “Programa Silvio Santos” vai ao ar neste domingo, a partir das 20h, no SBT!

Sobre o Programa Silvio Santos

O apresentador mais longevo da televisão mundial, que se mantém em atividade em um mesmo programa, comanda a atração que leva o seu nome desde o dia 02 de junho de 1963. Inicialmente exibido na TV Paulista, canal 5, foi pioneiro em reunir nas tardes de domingo um misto de gincanas, musicais, brincadeiras e muita diversão, com o auditório participando ativamente dos diversos quadros.

No início, a atração era composta por três grandes programas: Cuidado com a Buzina, o primeiro programa de calouros apresentado por Silvio Santos, Pra Ganhar é Só Rodar, com o pião que dava prêmios aos clientes do Baú da Felicidade, e Justiça dos Homens, um tribunal no palco que trazia emoção e dramaturgia.

Com o sucesso das atrações, o Programa Silvio Santos foi ganhando tempo, e novidades vieram, com formatos que foram pioneiros na TV brasileira na década de 60 como Rainha por Um Dia, presenteando mulheres com prêmios e uma renovação do visual, Música e Alegria, uma gincana com provas inusitadas e muitos musicais, Os Galãs Cantam e Dançam aos Domingos, uma super parada de sucessos com os maiores cantores da década, encontrando e dançando com suas fãs.

Em setembro de 1969, já pela TV Globo, o programa passa a ir ao ar para todo o Brasil durante oito horas seguidas, ao vivo, um feito inovador e vanguardista, chegando a produzir mais de 40 programas por mês. Na virada da década, novas atrações tomam forma e conquistam a audiência como o game Só Compra Quem Tem, o espetacular Sinos de Belém, onde Silvio Santos cumpria diversas provas, o musical Viva o Samba, o emocionante Arrisca Tudo, o novo programa de calouros Show de Talentos Anônimos, e o infantil que marcou uma geração de brasileirinhas: Boa Noite Cinderela.

Em 1976, o dominical passa a ser apresentado pela Rede Tupi para todo o Brasil, em conjunto com a TVS Rio, canal 11, e uma nova geração de programas vai ar: Domingo no Parque, a divertida gincana entre colégios, Show de Calouros, então reformulado com os inesquecíveis jurados, a nova versão do Cidade Contra Cidade, e um dos maiores sucessos da TV: o musical Qual é a Música.

Na década de 80, passa a ser apresentado pelo SBT, e os novos programas mostram a verve inovadora de Silvio Santos, que traz Roletrando, O Preço Certo, as novas versões de Cinderela e Ela Disse Ele Disse, O Dia que Você Nasceu, Arrisca Tudo, e o programa que emocionou os brasileiros: Porta da Esperança. Namoro na TV era o app de relacionamentos da época.

Os anos 90 chegam para consolidar de vez o Programa Silvio Santos, com os inesquecíveis ícones do domingo: Topa Tudo por Dinheiro e Em Nome do Amor, além deles estreiam o novo Festival da Casa Própria, Tentação, Hot Hot Hot e Isto é o Amor, entre outros.

Em 2000, a inovação se faz presente novamente com o game show que marca gerações: Show do Milhão vem pra divertir e ensinar. Além dele, outra grande novidade surpreende o público: Casa dos Artistas inaugura um novo gênero da programação da TV: os realities de confinamento. Em 2003, Roda a Roda chega para todo mundo adivinhar as palavras do painel. O Nada Além da Verdade colocava os artistas a prova do detector de verdades.

Em 2008 o novo Programa Silvio Santos reúne os mais de 50 anos de TV em atrações modernas e divertidas com destaque para Jogo das Três Pistas, Jogo dos Pontinhos, Não Erre a Letra, e as Câmeras Escondidas, que viralizam nas redes e rodam o mundo conquistando bilhões de visualizações.

Silvio Santos mantem a tradição dos domingos nestes anos todos, com suas colegas de trabalho no auditório mais feminino do Brasil, trazendo a força do comunicador que há mais tempo continua no ar inovando e se reinventando sem perder sua essência: a alegria e a diversão.