O Colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), durante realização da 1ª Sessão Especial do Pleno, às 11h00, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, elegeu, hoje (7/12), por unanimidade, o Conselheiro Sidney Beraldo para presidir as atividades da Corte de Contas paulista durante o ano de 2023, em sucessão ao Conselheiro Dimas Ramalho, atual Presidente. Este será o segundo mandato de Sidney Beraldo, que presidiu o órgão em 2017.

Na mesma sessão, também por decisão unânime, foram eleitos o Vice-Presidente e o Corregedor da Corte de Contas paulista. No próximo exercício, o Conselheiro Renato Martins Costa responderá como Vice-Presidente, enquanto a Corregedoria ficará a cargo do Conselheiro Antonio Roque Citadini. Os designados para os cargos, todos com mandato de um ano, tomarão posse no início de fevereiro.

Participaram da sessão, além dos eleitos e do Presidente, os Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Robson Marinho e Cristiana de Castro Morais; o representante do Ministério Público de Contas, o Procurador João Paulo Giordano Fontes; o Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado junto ao TCESP, Luiz Menezes Neto, além do Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi.

. Votação

Após procederem com a votação, cujos votos foram colhidos pelo Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues fez a apuração e anunciou a nova composição da Mesa Diretora para o exercício de 2023.

Durante a sessão, os Conselheiros prestaram elogios à atual Presidência exercida pelo Conselheiro Dimas Ramalho, que, por sua vez, agradeceu o apoio à sua gestão. Após os pronunciamentos, a nova direção do TCE foi saudada pelos demais membros do Conselho e representantes do Ministério Público de Contas e Fazenda do Estado.

Em seu pronunciamento, ao destacar a gestão do Conselheiro Dimas Ramalho e agradecer a seus pares pela eleição, o Conselheiro Sidney Beraldo destacou o desafio e garantiu o compromisso em dar continuidade ao que já foi feito na Corte.

“Eu sei que o desafio é enorme. Assumo o compromisso de me esforçar o máximo possível para dar continuidade no processo de evolução. Tenho a sorte de encontrar no Tribunal um planejamento estratégico. Acho importante darmos continuidade ao planejamento que foi feito por meio de um debate interno com a participação de toda a estrutura interna, o que dá consistência aos projetos selecionados”, disse o Conselheiro-Presidente eleito.

Os debates, os votos dos Conselheiros e as manifestações dos órgãos técnicos da Casa foram transmitidos em tempo real pela internet. A íntegra da sessão está disponível para acesso por meio do endereço https://bit.ly/3iL0OL4.

. Histórico

Formado em Ciências Biológicas, Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Empresarial, Sidney Beraldo iniciou a vida pública como vereador (1977-82) em São João da Boa Vista, onde também foi eleito Prefeito (1983/88).

Em 1994, elegeu-se Deputado Estadual, cargo para o qual foi reeleito em 1998, 2002 e 2006. No Legislativo, foi Presidente da Assembleia Legislativa entre 2003 e 2005.

Em 2007, assumiu a Secretaria de Gestão Pública do Estado. Em 1 de janeiro de 2011, tornou-se Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Tomou posse na Corte de Contas em 18 de dezembro de 2012 após ter seu nome aprovado pelo plenário da Assembleia paulista, sendo Presidente do TCESP em 2017.