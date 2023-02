Shot anti preguiça

O Carnaval é a festa mais popular do Brasil e não há quem não queira aproveitar o feriadão para curtir a folia ou viajar com a família e amigos. No entanto, o excesso de comemorações pode trazer desgaste físico, o que pode prejudicar o desempenho em atividades diárias, como trabalho, estudos e práticas esportivas.

Para ajudar a repor as energias e se recuperar dos excessos, bebidas funcionais podem contribuir para a aumentar a disposição e fortalecer a saúde, a exemplo do Bomb Xô Preguiça da MadeReal. A bebida pronta para consumo foi formulada com com café cold brew orgânico, mix de especiarias e TCM (Triglicérides de Cadeia Média) – uma espécie de combustível natural para o cérebro encontrado principalmente no óleo de coco. O ingrediente é uma fonte de energia de rápida absorção e assimilação pelo organismo podendo aumentar o rendimento mental e físico.

Como é feita a produção?

Quando os ingredientes são manuseados para extração do sumo, o fator calor e atrito podem alterar as suas propriedades e causar a oxidação. Nos shots prensados a frio, os insumos utilizados são refrigerados quando chegam ao local de produção e são mantidos assim durante a extração e engarrafamento, até o momento de consumo.

Eles também podem ser feitos por intermédio do processamento de alta pressão, que inativa as enzimas e elimina os micro-organismos. Os shots criados por meio desse sistema tendem a apresentar características nutricionais, funcionais e sensoriais mais próximas às dos ingredientes in natura. O mais indicado é que as bebidas feitas por esses processos sejam mantidas refrigeradas o tempo todo, mas se for preciso transportá-las, tenha em mente que o ideal é que não passem mais de 30 minutos fora da geladeira.

A sócia-fundadora e idealizadora da MadeReal, Anna Baptista, destaca que a bebida é uma aliada indispensável para quem busca manter a disposição e o bom rendimento nas atividades físicas e diárias, além de ajudar na recuperação após datas festivas. “O Xô Preguiça fala por si só. Ele afasta a fadiga, auxilia no bom rendimento, sendo muito favorável para atletas e para aqueles que estão precisando de uma disposição a mais. Além dele, temos mais cinco opções que pode potencializar o organismo nas primeiras horas da manhã e em outros momentos do dia”, finaliza.

Sobre a Made Real:

Criada em 2018, a MadeReal surgiu no mercado com a missão de oferecer aos consumidores produtos de qualidade e que são uma ótima opção para um lanche saudável. Tudo 100% plant-based, nada de origem animal. Atendendo as preferências do mercado, a MadeReal inova sempre, destacando o sabor, leveza e qualidade das suas criações. Suas combinações incluem granolas, crackers e bombs que prometem se destacar na preferência daqueles que buscam uma alimentação equilibrada e nutritiva sem deixar de lado os lanchinhos durante o dia.

