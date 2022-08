As vendas no Dia dos Pais cresceram 10,9% nos shopping centers de todo o Brasil, entre os dias 8 e 14 de agosto, na comparação com o mesmo período de 2021, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

A alta no balanço não ficou restrita ao ano passado e quando confrontado com o período pré-pandemia (2019), o resultado ficou 8,8% superior ao daquele ano.

Ticket Médio – O comércio nos shoppings movimentou R$ 4,2 bilhões, um montante R$ 400 milhões superior aos R$ 3,8 bilhões do ano passado. Com isto, o valor médio gasto pelos consumidores manteve-se estável, na comparação com o mesmo período de 2021, e ficou em R$ 193. Ainda assim, ele é 10% superior ao ticket da data em 2019 (R$ 176) e 101% maior que os R$ 96 registrados nas lojas de rua, em 2022.

Na avaliação do presidente da Abrasce, Glauco Humai, com o aumento constante de visitantes nos shoppings, o setor projeta um bom segundo semestre, impulsionado por algumas das principais datas comemorativas do ano, como Dia das Crianças, Black Friday e Natal. “São resultados animadores que mostram consumidores retornando cada vez mais aos shoppings. Os investidores e empreendedores do setor devem começar a colher cada vez mais frutos ao longo do ano e 2022 está se mostrando ainda mais promissor que imaginávamos”, finaliza o executivo.