As crianças que gostam de passear de bike terão uma oportunidade de se divertir com a programação do dia 08 de outubro que faz parte da comemoração do Mês das Crianças. O Shopping ParkCity Sumaré, em parceria com o grupo de ciclistas Pedala Sumaré, vai realizar o 1º Pedala Kids Sumaré, um passeio imperdível com uma estrutura que será montada no estacionamento do Shopping especialmente para que todos possam se divertir em segurança.

O passeio que trará uma vivência segura com a bike terá início às 8h. Antes de dar a partida ao passeio será realizada uma atividade em que as crianças receberão explicações sobre os equipamentos necessários para garantir a segurança de todos ao realizar a atividade. Ou seja, para não se machucar é preciso se preparar e todos deverão usar capacete, joelheiras, cotoveleiras e luvas. Em seguida, as crianças pequenas poderão fazer o percurso dentro do estacionamento do Shopping. Já as crianças maiores poderão fazer um percurso até o Espaço Animal acompanhadas dos responsáveis e da equipe do Pedala Sumaré.

“Para participar basta vir ao Shopping com a bicicleta, os equipamentos de segurança e muita disposição para pedalar. O objetivo da atividade é incentivar a prática esportiva e a integração entre os familiares, além de oferecer muita diversão para a criançada”, afirma Luís Horn, Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

“Para deixar o evento ainda mais animado, haverá o sorteio de uma bike Aro 24, além de muitos outros brindes aos participantes. Ninguém vai querer ficar de fora dessa brincadeira”, completa Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral do Grupo AD, responsável pelo Shopping.

Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços – como o Poupatempo. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.