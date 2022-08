Você adora animais e está em busca de uma companhia? A Feira de Adoção Pet, que acontece nesta quarta-feira (10), no Tivoli Shopping, pode ser uma alternativa para encontrar seu novo amiguinho. Realizada mensalmente pelo shopping, em parceria com a loja Cobasi e a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste), a feira acontece das 19h às 22h, dentro da Cobasi.

Adotar é uma excelente opção, já que vários animaizinhos estão esperando uma família para dar e receber muito amor. “O objetivo da feira é encaminhar os animais a um lar consciente e preparado para que tenham uma vida feliz e nunca mais sejam abandonados ou sofram maus-tratos”, comenta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

Nesta edição, estarão disponíveis para adoção três cachorrinhos e alguns gatinhos. Segundo Kátia Ferrari, advogada e voluntária da SOS Animais, os bichinhos disponíveis nas feiras são filhotes e adultos, vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos, que foram resgatados pelo SPASB e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste.

Para adotar um dos animais, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades. “Nessa entrevista, prestamos todas as informações sobre a adoção e a posse responsável e orientamos sobre os cuidados e vacinas que os animais precisam”, explica Kátia.

Os animais adotados já são entregues microchipados e, no caso dos adultos, também já castrados. No caso dos filhotes, a SOS Animais entrega a data prevista para a castração, mas a realização do procedimento fica a cargo do adotante.

Serviço:

Feira de Adoção Pet

Quando: quarta-feira (10), das 19h às 22h

Onde: Cobasi do Tivoli Shopping