Shopping de Sumaré tem oficinas gratuitas de robótica para crianças e adolescentes

O Shopping ParkCity Sumaré realiza no mês de abril uma série de Oficinas de Robótica para crianças e adolescentes com idade a partir de 4 anos, em parceria com a Ensina Mais – Turma da Mônica. O objetivo das oficinas é introduzir os participantes ao mundo da robótica de maneira atrativa e lúdica, estimulando o raciocínio com conceitos básicos de eletrônica e programação, além de promover outras habilidades, como a social.

As oficinas serão gratuitas e realizadas aos sábados e domingos – dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23 – das 14h às 18h.

As crianças e adolescentes receberão orientações para projetar e construir seu próprio robô e serão estimuladas a raciocinar de forma mais estruturada, além de serem auxiliadas a trabalhar em equipe e participar de resoluções de conflito, ter coordenação motora, disciplina e criatividade.

A atividade contará com um professor para orientar cada turma.

“Estamos muito felizes em oferecer essa atividade no Shopping ParkCity Sumaré para as crianças e adolescentes. As oficinas de robótica são uma ferramenta valiosa para que os pequenos tenham uma oportunidade única de explorar conceitos complexos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática de uma maneira divertida e interativa”, pontua Guilherme Quinteiro, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

As vagas para cada Oficina de Robótica serão limitadas e as inscrições serão feitas no local das atividades, na loja localizada em frente à Americanas. As crianças e adolescentes deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

“A atividade preparada pelo Shopping Parkcity Sumaré para o mês de abril é educativa e muito importante para que as crianças explorem os conceitos que estão por trás da construção de um robô e percebam que essas áreas da ciência se aplicam ao mundo real. Isso ajuda as crianças e adolescentes a se prepararem para as demandas do mundo em constante mudança da tecnologia”, salienta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

No final de cada Oficina de Robótica, os pequenos receberão Certificado de Participação.

Serviço

Oficina de Robótica no Shopping ParkCity Sumaré

Data: dias 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de abril.

Horário: das 14h às 18h.

Evento gratuito.

