O Shopping ParkCity Sumaré sedia a partir da próxima sexta-feira (dia 22 de julho) o Arraiá da Pururuca, evento gastronômico com diversas atrações e muitas delícias para os clientes da região. O festival, que será realizado na Área de Eventos Externa do Shopping, vai até domingo (dia 24), com entrada gratuita.

O Arraiá da Pururuca contará com participações de chefs renomados como Wesley Nakad, Patrícia Sally e Daniela Alves e inúmeras opções para o paladar, como bolinho caipira, pastel, espetinho, milho e derivados, feijão tropeiro, costela de chão, pão com linguiça, torresmo de rolo, burger na parrilla, pizza, frango frito, maça do amor, churros, quentão, vinho quente e muito mais, a festa vai contar com shows musicais e a tradicional quadrilha de festa julina.

Para quem prefere o sabor da cerveja, seis cervejeiros e 30 rótulos da região apresentarão suas cervejas artesanais durante o Arraiá da Pururuca.

“Será um final de semana voltado para atender os clientes que não dispensam uma boa música e uma gastronomia diversificada, completando o lazer, as compras, o entretenimento e as opções gastronômicas do Shopping ParkCity Sumaré”, confirma Luís Horn, Head de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

“Nossa ideia é promover um evento divertido, que reúna as famílias, amigos e amantes da gastronomia. É uma oportunidade para valorizar o que temos de mais gostoso na culinária brasileira. Além disso, a diversão será garantida com os shows ao vivo”, diz Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral do Grupo AD, responsável pelo Shopping.

Shows musicais

Toda a festa será animada com música nos mais diversos estilos, interpretadas por covers de artistas famosos como Guns N’ Roses, Charlie Brown, Capital Inicial, além de sertanejo e muito forró.

Serviço

Arraiá do Pururuca no Shopping ParkCity Sumaré

Data: de 22 a 24 de julho

Horários: sexta-feira, dia 22, das 17h às 22; sábado, dia 23, das 12h às 22h e domingo, dia 24, das 12h às 21h

Horários dos Shows

Cover do Guns N’ Roses – dia 22 às 19h

Tributo a Charlie Brown – dia 23 às 14h

Kollogandaya – dia 23 às 19h

Pedro Lopes Forró – dia 24 às 14h

Cover do Capital Inicial – dia 24 às 19h