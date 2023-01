O Shopping ParkCity Sumaré confirmou sua força junto ao varejo regional, atraiu mais 19 novas operações, ampliando ainda mais o mix de opções de consumo na cidade e região e apresentou um crescimento nas vendas de 30%, atraindo 4,5 milhões de clientes para suas lojas durante o ano.

Entre as marcas que aportaram em 2022 no empreendimento está a Mônica Sanches, especializada em bolsas, carteiras e nécessaires. Chegaram também a Sunshine Joias e a Morana, que estão no segmento de joias e semijoias.

No setor de gastronomia a novidade foi a chegada da Empanadas Argentinas, com seus quitutes feitos com receitas exclusivas e elaboradas.

Além das lojas inauguradas, também chegaram dez quiosques, entre eles o da marca Fini – uma das principais produtoras mundiais de balas de gelatina, marshmallows, tubes e chicletes, o Dig Dog, que tem os cachorros quentes mais deliciosos, além de possuir produtos diferenciados para todos os paladares e o Jah do Açaí, com suas preparações tradicionais e inusitadas que usam a fruta como ingrediente principal.

“O varejo vive um momento muito positivo e o Shopping ParkCity Sumaré apresentou um crescimento acima da média nacional, que foi de cerca de 13%. Isso mostra nossa força e atração de investimentos para toda a região”, afirma Guilherme Quinteiro, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Eventos

O Shopping ParkCity Sumaré, além de ser um centro de compras referência na região, se destaca também como um centro de lazer e entretenimento, com uma agenda repleta de ações como: shows, teatro, apresentações de dança, encontro de colecionadores, entre outros.

Com esse objetivo, o Shopping ParkCity Sumaré também atraiu eventos que movimentaram o setor na cidade, especialmente os realizados em parceria com a Associação Pró-Memória de Sumaré, que tem como missão a recuperação, o registro e a divulgação da memória histórica da cidade, bem como promover atividades e projetos para o desenvolvimento social e cultural do Município.

O evento de maior sucesso foi o Bar nas Alturas, realizado em comemoração ao Dia dos Pais, no mês de agosto. A experiência única levou os clientes a um bar içado à 40 metros de altura, onde permanecia por cerca de dez minutos. O Bar fez parte do inédito Festival de Cervejas Artesanais realizado no empreendimento.

“O Shopping ParkCity Sumaré busca oferecer as melhores experiências aos clientes, sendo na atração de grandes marcas que chegam para fortalecer ainda mais o nosso mix e consolidar o Shopping como o melhor centro de compras da região e na realização de ações que fortalecem a marca e oferecem diversão para toda a comunidade”, Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral do Grupo AD Shopping.