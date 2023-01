Shopping de Sumaré anuncia ganhador da campanha “Magia de Natal”

A campanha “Magia de Natal”, que teve início no dia 11 de novembro no Shopping ParkCity Sumaré, foi encerrada na última quarta-feira (dia 4) com a realização do sorteio do veículo Honda New City 0Km. Durante os 50 dias da ação foram distribuídos cupons para aproximadamente 6 mil clientes.

“A promoção foi um sucesso absoluto, com um crescimento de 8% no ticket médio de compras em relação à campanha de Natal de 2021 e um resultado ainda mais expressivo se comparado ao mercado nacional. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as vendas nominais no Natal alcançaram um aumento de 4% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado”, destaca Guilherme Quinteiro, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

No sorteio, o funcionário público Marco Aurélio da Silva, morador de Nova Odessa, foi o sorteado e levou para casa o veículo 0 Km.

Silva é frequentador assíduo do ParkCity Sumaré e costuma ir ao empreendimento ao menos uma vez por semana, pois não abre mão da segurança e conforto na hora de fazer as compras. “Em dezembro fiz compras de roupas, calçados, brinquedos e supermercado, nas lojas American Shoes, Hering, Zap Toys e Savegnago. Como fui em dia de cupons dobrados, consegui 12 cupons. Nunca ganhei nada em sorteios, mas dessa vez eu tinha esperança de ganhar”, conta.

Ele conta que sempre recomenda o ParkCity Sumaré aos amigos, mas agora o empreendimento vai ter um lugar ainda mais especial em sua vida.

“O Grupo AD trabalha incessantemente para oferecer à região sempre o melhor do varejo e proporcionar experiências únicas aos clientes. E esse foi um excelente Natal do ParkCity Sumaré”, afirma Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral do Grupo AD Shopping.

