O prefeito Chico Sardelli reuniu-se nesta sexta-feira (14) com o empresário Roberto Restum, responsável pela construção do Americana Mall, shopping center que está sendo instalado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. No encontro, foram apresentadas atualizações do cronograma da obra. O vice-prefeito Odir Demarchi acompanhou a reunião.

Anunciada em julho, a obra está em fase final da terraplanagem e em breve começará a receber as fundações. Na reunião, Restum informou que a previsão é que o shopping seja inaugurado em maio de 2024. O empreendimento irá gerar 1.500 empregos diretos durante a construção. Após a inauguração, a previsão é de que mais 2.000 empregos sejam gerados nas mais de 120 lojas de diversos segmentos e nas seis salas de cinema que serão instaladas no shopping. A iniciativa da construção é da empresa de Restum, a Fashion Top Brands, em parceria com a Construtora Baggio, com projeto arquitetônico de Jayme Lago Mestiere. “Fico muito feliz em ver esse empreendimento virando realidade em Americana. Um pedido antigo da população e que já está saindo do papel. Agradeço ao Roberto e a todo o grupo por terem escolhido Americana”, afirmou o prefeito Chico Sardelli. “Americana merece um empreendimento desse, e eu agradeço, juntamente com a Baggio, todo o empenho da Prefeitura nesse projeto”, disse o empresário Roberto Restum. O vice-prefeito Odir Demarchi também comemorou o fato de as obras estarem em pleno andamento. “É um empreendimento muito importante para a cidade, que vai gerar muitos empregos e renda para Americana”, disse Odir.