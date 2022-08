Em 2022, tivemos o Brasil ranqueado como a população que, em média, gasta mais tempo utilizando aplicativos, segundo o report State of Mobile 2022 produzido pela data.ai, parceira da Similarweb. Quando olhamos especificamente para os dados dos e-commerces brasileiros, a Shopee, gigante plataforma de comércio eletrônico singapurense no Brasil, teve mais de 9 milhões de instalações únicas no segundo trimestre de 2022, seguido pelo Mercado Livre (4.292 milhões) e Magazine Luiza (3.710 milhões).

A pesquisa produzida pela Snaq em parceria com a Simillarweb traz dados do comportamento do digital dos principais e-commerces brasileiros entre abril e junho de 2022. Nele é possível ver nomes nacionais como Americanas, Magazine Luiza e Casas Bahia, além de internacionais como Alibaba, Amazon e AliExpress.

Neste indicador de downloads, notamos a presença da Shopee como primeira colocada pelo segundo semestre consecutivo. Este vem sendo um dos objetivos da empresa desde sua chegada ao Brasil em 2019, com uma estratégia agressiva de marketing. A Shopee apresentou 20,2% de participação no volume de de participação no volume de downloads das Top 10 marcas analisadas

Analisando as métricas do tráfego total, incluindo desktop e mobile, o Mercado Livre é líder absoluto de sessões mensais com 649 milhões. O 2º lugar é da OLX (296 milhões), seguido pela Amazon (276 milhões). Entretanto, vale dizer que o trimestre fechou em baixa de 10,45% quanto ao número de visitas se comparado ao mesmo trimestre de 2021, o que não necessariamente significa um desaquecimento do mercado varejista. 2021 foi um ano outlier economicamente, além de que agora, contamos também com a retomada do consumidor às compras em lojas físicas.

Principais buscas

O brasileiro está de olho em iPhone. No segundo trimestre de 2022, entre as palavras mais buscadas em mecanismos de pesquisa, iPhone 11 e iPhone 13 foram as duas mais procuradas. Na lista ainda aparecem nomes como ps5, notebook, cadeira gamer e geladeira.

Existem dois modos de uma palavra-chave ser ranqueada ao utilizar mecanismos de busca: orgânica ou paga. Na primeira opção, os buscadores cruzam alguns atributos do site, como: qualidade e originalidade do conteúdo, densidade de palavras-chave, links externos e internos e alguns outros.

Engajar para comprar

Mais do que novos downloads, o engajamento do público é algo buscado constantemente pelos e-commerces. Métricas como páginas visualizadas por sessão e tempo médio são importantes indicadores para melhorias quanto a experiência do usuário e conversão em compras. No período analisado pelo Report da Snaq, a OLX é a empresa com mais páginas visualizadas por sessão, ShopFácil fica na última colocação.

Em sites de vendas de novos e seminovos, como Mercado Livre e OLX, vemos uma média maior de páginas visualizadas, influenciada naturalmente pela necessidade do usuário “garimpar” produtos. A mesma premissa segue para o tempo médio de cada sessão. No segundo trimestre de 2022, os usuários ficaram cerca de 10 min em cada sessão da Shopee, sendo em média 3:30 em players como Alibaba, Magalu, Casas Bahia e Amazon.

Confira os dados completos aqui.