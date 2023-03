Rachel Sheherazade, de 49 anos, leva uma vida mais discreta e longe dos holofotes.

Sempre discreta sobre a vida pessoal, Rachel Sheherazade passou a publicar mais vídeos em seu canal no YouTube, que tem quase 90 mil inscritos, e a alimentar com frequência o Instagram, onde coleciona 796 mil seguidores. No perfil, a jornalista de 49 anos mostra que investe na alimentação saudável e em exercícios para cuidar do corpo.

Desde então, Rachel tem se deparado com outras abordagens. No início do ano, a ex-apresentadora do SBT postou uma foto de biquíni e recebeu uma enxurrada de elogios na web.

“Acabei me acostumando a isso. Hoje eu acho natural a curiosidade do público, a vontade de saber um pouco mais sobre a minha vida pessoal. Mas, assim que cheguei a São Paulo, há 12 anos, achava esse assédio muito estranho. No meu estado [Paraíba], nós, jornalistas, apenas dávamos as notícias, não éramos a notícia”, disse à “Quem”.

Relação com os filhos

Divorciada, Rachel Sheherazade é mãe de dois adolescentes – Clara, de 16 anos, e Gabriel, de 15 –, e costuma compartilhar com os dois na internet.

“Meus filhos são minha maior alegria, o meu projeto mais sonhado, a realização da minha vida como mulher. Nós temos uma relação de muita cumplicidade, de muitos carinhos e abraços. Somos melosos. Mas, quando é preciso, sei ser durona”, assegurou.

Forte no insta, Letícia Spiller encara a porta dos 50

Em registro recente, a atriz Letícia Spiller, de 49 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar plena com um biquíni fininho sem a parte de cima do top, exibindo toda a sua beleza natural em meio à natureza. Na ocasião, a eterna paquita de Xuxa Meneghel ostentou o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera e conquistou mais de 140 mil curtidas dos internautas.

“Meu berço”, escreveu Letícia Spiller na legenda da publicação, roubando a cena com o seu corpaço escultural no clique de verão, além de encantar com o seu corpo nu em um dos registros mais elogios pelos fãs. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

“Letícia Spiller sempre deusa”, elogiou uma fã primeiramente. “O corpaço invejável dessa mulher”, enalteceu outra admiradora na sequência. “Letícia Spiller não envelhece nunca! Sempre bela”, destacou mais um, dentre várias mensagens elogiosas para a estrela.

Vale destacar que em entrevista recente, Letícia Spiller falou sobre os trabalhos futuros fora da TV Globo. “Sobre o streaming, acho que chegou para ficar e foi muito bem-vindo, pois abriu a gama de oportunidades para nós, artistas no geral. Quanto mais ofertas de trabalho, melhor! Não apenas para o ator, mas também para autores, diretores, cenógrafos… Temos muitos talentos no nosso país”, contou a artista.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento