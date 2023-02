Sextou com o horóscopo do dia

Horóscopo deste sextou 10 de fevereiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril – sextou

Amor: Para os solteiros, a tendência destes dias é boa, de seguir em frente e mostrar um pouco mais seu interesse por quem vai balançar sua cabeça. Deixe o universo te proporcionar momentos…

Dinheiro & Trabalho: Impacto financeiro global excepcional. Você terá rendimentos que irão fazer a diferença. Porém, procure se organizar para limitar gastos desnecessários que possam comprometer o que deverá de…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nas questões de namoro, não se deixe levar pela ansiedade e também não vá além daquilo que é real, não misture com seus sonhos. Saiba que sua vida sentimental ficará um pouco…

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um período relativamente favorável, onde sua renda tenderá a aumentar. Agora é um bom momento para iniciar um novo negócio ou a compra de algo que exige mais…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Prepare-se para a paquera, com novos conhecidos, onde mensagens e telefonemas estão chegando e te aproximando de seus objetivos emocionais. É uma pessoa que pode levar você…

Dinheiro & Trabalho: Em sua carreira profissional, mas também em questões financeiras, você deve tomar iniciativas imediatamente, visto que a sorte está começando a envolver você. Não feche os olhos para a oportunidade…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está solteiro e interessado em um amor do passado, é o momento de aproveitar uma oportunidade para fazer um movimento para se reconectar. Para quem busca um…

Dinheiro & Trabalho: Financeiramente, as notícias são na maior parte positivas, e mesmo que você não o veja assim por causa de alguns contratempos, saiba que nesse setor da sua vida, o crescimento de seus recursos e as…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você pretende agitar um pouco o lado dos romances, conseguirá trazer uma nova pessoa encantadora para sua vida por meio de interações sociais. Ao mesmo tempo notará um intenso…

Dinheiro & Trabalho: As ideias estão aí, as pessoas certas estarão ao seu lado e você poderá usar algumas informações para melhorar e muito a sua renda. Mesmo se você estiver em uma situação difícil, tudo vai mudar de…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A partir desta fase você poderá experimentar alguns avanços bastante claros em sua vida. De repente uma calmaria nos assuntos do coração fica para trás e abre lugar para um redemoinho…

Dinheiro & Trabalho: Seria bom nos dias de hoje limitar suas despesas, segurar um pouco as coisas para conseguir algo maior ainda. Você precisará usar o dinheiro de uma outra forma, mas não precisa se preocupar com…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Ao mesmo tempo em que você tenderá a olhar para trás, em velhas histórias de amor ou em sonhos que poderiam ter acontecido, algo muito interessante pode surgir em sua vida neste…

Dinheiro & Trabalho: Algo pode mudar no seu panorama financeiro e nas suas expectativas para o futuro. Os resultados que começará a colher são bastante promissores, mas ao mesmo tempo trarão bastante trabalho…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Sua vida está começando a ficar interessante. E parece que através das redes sociais pode surgir alguém que despertará suas sensações mais escondidas. Seus relacionamentos adquirem…

Dinheiro & Trabalho: Este período pode trazer oportunidades para melhorar a forma como o dinheiro transita pela sua vida. Seus esforços começam a ter resultados concretos, e uma parte de seus objetivos nessa área…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um encontro ou saber algo interessante sobre uma pessoa em quem você ficará interessado é possível. Você estará em boas condições de fazer valer seu estilo com ela, e nada nem…

Dinheiro & Trabalho: Você não terá motivos para reclamar do seu panorama com as finanças. A aura planetária o favorece e as estrelas farão com que seus planos para esta jornada não sejam frustrados por nenhuma…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Logo chegará o momento de você, ver de uma maneira mais objetiva, um relacionamento que começará a desenvolver com uma pessoa próxima. Você entrará em um caminho…

Dinheiro & Trabalho: O seu regente, que tem uma influência muito forte em seu signo, fará com que você não sinta que nenhum obstáculo o pode deter rumo ao que precisa fazer e ter com o dinheiro. Você poderá realizar…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tão logo pare de pensar que tudo é a mesma coisa e que nada muda, do jeito que gostaria que fosse, você terá a chance de sentir como a influência de uma nova pessoa o inundará…

Dinheiro & Trabalho: Um senso de estabilidade, especialmente com a chegada da próxima quinzena deste mês, será muito importante para você se reprogramar com seu dinheiro. Ao ter como assumir o controle das… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Talvez uma mensagem faça com que você olhe para alguém de um outro jeito. Não haverá nenhuma insinuação nela, mas despertará em você algumas sensações que o levam a pensar…

Dinheiro & Trabalho: Cada vez mais você sentirá que precisa se libertar das coisas que os bloqueiam e limitam. A verdade, é que todas as limitações estão apenas na sua cabeça e é com a sua imaginação que você tem…Continue lendo o signo Peixes

