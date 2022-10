Horóscopo de sexta-feira 28 de outubro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você mostrará interesse por alguém que envolve um pouco de mistério na sua maneira de ser. O contato será muito bom, e existe a possibilidade de surgir uma paixão repentina por essa…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de resolver alguns incômodos financeiros de longa data. Se apresenta uma outra condição que se tornará seu refúgio onde você chega depois de enfrentar os altos e…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A partir de agora, o desejo e a paixão estarão circulando em torno de você. Um evento, encontro ou reunião, vai deixar você com uma sensação de grande expectativa. Espere que a outra…

Dinheiro & Trabalho: Esta será uma jornada favorável para negociações que tenham a ver com imóveis ou carros. Você poderá contar com um reforço financeiro para acelerar seus planos. Pessoas do passado reaparecerão…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pode surgir uma forte atração por uma pessoa de caráter intenso. Coloque seus sentimentos em jogo, mesmo que isso signifique enfrentar certos medos. Embora pareça ousado…

Dinheiro & Trabalho: Mecanismos que movimentam a prosperidade em seu signo serão ativados. Isso impactará sua vida e aumentará a possibilidade de fazer algumas mudanças que são necessárias. Você estará…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No campo do amor haverá avanços importantes e se você for direto ao ponto terá o que quer. Solte a força do desejo, visto que em breve terá a chance de colocar para fora as fantasias…

Dinheiro & Trabalho: Neste ciclo astral você terá muito entusiasmo, se sentirá motivado e encontrará uma maneira de canalizar suas ideias de forma que se transformem na renda extra que precisa. Você é uma pessoa cujo…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No mundo afetivo, você sem querer, se distanciará um pouco da sua rotina e entrará no ambiente em que está alguém que muito vai gostar de você. Se abrem novas possibilidades em sua…

Dinheiro & Trabalho: Vá com calma, não se empolgue demais ou exagere nas possibilidades de seus projetos financeiros. Tudo se encaminha da melhor maneira, não force nada agora com o dinheiro. As perspectivas são…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A energia do seu regente aumentará seus encantos e lhe dará um poder de atração daqueles que impactam. Mais do que nunca receberá a atenção das pessoas ao seu redor. Você…

Dinheiro & Trabalho: Para você, esta etapa astral melhorará seu aspecto financeiro e permitirá que você cumpra suas obrigações. Será um bom momento para agradar a si mesmo, ou fazer atividades que deixou de…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Durante esta temporada muita coisa pode acontecer. Você retomará relacionamentos antigos, conhecerá novas pessoas e se conectará com grupos de natureza diferente. Seu planeta…

Dinheiro & Trabalho: Durante este tempo de grandes movimentos em seu signo, as questões que lidam com o dinheiro vão se inclinar a seu favor. Uma jornada que traz boas expectativas e inspiração para fazer o melhor…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você poderá estabelecer contatos interessantes e as oportunidades virão para lenha na fogueira no plano sentimental. Seu lado encantador ganha força e uma aproximação com alguém…

Dinheiro & Trabalho: Graças ao aumento de seu poder de atração, você colocará toda a sua energia para alcançar o que deseja em termos financeiros Você verá que sua situação tomará um rumo muito positivo, que…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Prepare-se para tomar uma decisão que impactará favoravelmente sua vida amorosa. Você terá o poder de convencer uma pessoa a que aceite sua proposta. Mais do que em…

Dinheiro & Trabalho: Com certeza é um bom momento para tomar decisões importantes com o dinheiro. Aproveite uma boa energia que se aproxima para ir colocando as coisas em perspectiva, sabendo que bons…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um bom momento para reconstruir relacionamentos quebrados e se reconectar com antigos amores, também para se entregar às pessoas que você ama. Para quem está solteiro, a química…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite porque há uma brilhante energia envolvendo seu setor das finanças pessoais. Isso lhe trará oportunidades de fazer seus recursos crescer. É possível que você também recupere coisas que…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não deixe de participar de todas os convites que venha a receber neste momento, porque você estará muito atraente e popular. Você encontrará entre os novos conhecidos todo…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada que anuncia a chegada de novas possibilidades no panorama financeiro. Além disso, você terá totais condições de resolver os problemas que lhe causam preocupação. Será capaz de… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É possível que lhe ofereçam a chance de fazer uma viagem em que uma situação interessante pode ocorrer com uma das pessoas que irão encontrar no destino. Não recuse, talvez…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um dinheiro ou empréstimo que estava esperando. Junto receberá informações úteis que o ajudarão a tomar boas decisões financeiras. Por outro lado, chegou a hora de deixar os relacionamentos…Continue lendo o signo Peixes