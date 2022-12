Horóscopo de sexta-feira 9 de dezembro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você sentirá uma forte atração física, mas que isso não fique tão na cara, segure um pouco e vá acompanhando as coisas. Logo você entenderá o motivo, e se sentirá bem mais à vontade…

Dinheiro & Trabalho: A sua situação ganha mais força graças a um reforço não previsto. Um ambiente de ajustes nas finanças é mais do que certo. Se você ouvir sua intuição, enxergará que algo de bom se aproxima de…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Esteja disposto a dar um passo ousado para ajudar a tornar algo que fica apenas na paquera e troca de olhares, em uma aproximação mais séria e objetiva. Quem vai se sentir fortemente…

Dinheiro & Trabalho: É mais uma época do ano em que a anergia do seu regente começa a agir nas suas finanças de uma maneira intensa e produtiva. Há um reforço positivo na sua condição financeira, negócios, acordos…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Em breve terá uma pessoa do seu lado para bater altos papos, trocar ideias, frequentar lugares diferentes, é alguém que realmente proporcionará que você se sinta especial e que parte…

Dinheiro & Trabalho: Com a proximidade de um novo ciclo em sua vida, você terá em suas mãos a chave para o crescimento financeiro. A incidência planetária que surge em seu horóscopo agora, terá um impacto…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Certos tipos de comportamentos de uma pessoa, com algumas brincadeiras um pouco fora do habitual, o farão duvidar sobre as reais intenções por detrás disso. Mas, saiba que é alguém…

Dinheiro & Trabalho: Sua situação mostra sinais de recuperação em franco crescimento. Se está aguardando uma resposta, ela pode vir de um momento para outro, que significará um passo muito importante para o…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O ambiente pode mudar bastante nos próximos dias, mas você terá que fazer a sua parte para produzir aquela fusão emocional e sensual com a qual acha que pode ter sucesso diante…

Dinheiro & Trabalho: Ainda precisará ter paciência, mas em breve o ajuste financeiro será restaurado em sua vida. Embora você não espere por isso, logo conseguirá assumir o comando de suas ações com o dinheiro, de…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A sequência dos próximos dias é altamente intensa no seu signo, tudo porque sentirá um forte desejo de se aproximar de quem se mostra cada vez mais interessante aos seus olhos…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, apesar de não mostrar grandes problemas com suas finanças, é bom que você não permita que o consumo exagerado assuma o controle de seu dinheiro, portanto, pense duas vezes…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Embora não pareça que seja assim, permaneça firme nos seus propósitos de namoro, Saiba que você está na trilha certa, que em breve você será o centro das atenções de quem pode…

Dinheiro & Trabalho: Algumas dificuldades podem aparecer, mas você conseguirá sair com sucesso delas, portanto, nada de achar que não há soluções. Não haverá consequências ruins, muito pelo contrário, você se fortalecerá…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Emoções intensas virão para energizar a sua vida, é algo que acenderá a paixão em você como nunca antes. A alegria vai iluminar o seu caminho e vai fazer você brilhar diante dos olhos…

Dinheiro & Trabalho: De repente você conseguirá ver uma luz, e os obstáculos que impedem sua passagem, agora começam a se dissolver. à medida que passam os dias, sentirá que pode enfrentar esses problemas de ordem…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nesse momento não esconda suas paixões, com o passar dos dias sempre em frente, e não esconda seus sentimentos por medo de ser rejeitado. É algo que já pode ir descartando, porque…

Dinheiro & Trabalho: Mantenha o ânimo e não deixe que nada ou ninguém o desmotive, mais ainda que nesta jornada algumas coincidências fortalecem o setor que lida com seus recursos. Um ciclo bom, pois pode trazer junto…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você entra em um ambiente de novas sensações, e se você estiver na expectativa de que algo muito bom deve acontecer, neste ciclo essa sensação irá aumentar. O bom tempo em seu…

Dinheiro & Trabalho: Há uma possibilidade de uma aquisição de bom valor ou algo nesse sentido na sua área financeira, algo que você deseja, mas que não pensava possível de ter alguma chance nesse sentido neste…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tempo de começar a viver dias magníficos, já que desta vez tudo será diferente, tranquilo e mais espontâneo. As coisas começam a se transformar, se tudo correr conforme previsto…

Dinheiro & Trabalho: Não se preocupe tanto assim, nada será tão difícil a ponto de o mundo acabar. Bons resultados aparecem no seu signo, obstáculos que não permitem que avance de forma direta rumo a um ciclo de… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se verá diante de uma nova perspectiva com alguém bem interessante. Você considerará viver coisas com ela que nunca antes teria imaginado com outra pessoa. Tudo que se…

Dinheiro & Trabalho: Sua vida financeira, aos poucos, mas de maneira constante, deve entrar agora em um estágio que lhe permitirá adquirir um grande fôlego para fazer os ajustes que precisa, e assim poder ir em frente com…Continue lendo o signo Peixes