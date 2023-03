Sextou 3 com horóscopo do dia

Horóscopo de sexta-feira 3 de março de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Nestes dias você vai se beneficiar muito na área sentimental dando e recebendo carinho por parte da pessoa que gosta. Passarão bons momentos. Além disso, a energia dos astros…

Dinheiro & Trabalho: A princípio, há certas situações que parecem difíceis no trabalho, mas que gradualmente se tornarão mais claras. Não seja impaciente, você terá a capacidade necessária para enfrentar as… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio Horóscopo

Amor: Está mais do que claro que você gosta dessa pessoa, mas não sabe se ela sente o mesmo. Portanto, é vital que pense com a cabeça e sinta com o coração, mas, acima de tudo diga…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá indicações de mudanças favoráveis no trabalho para descomplicar algumas coisas. Definitivamente, neste ciclo atual, muitas coisas obsoletas serão renovadas e uma delas é sua… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Atualmente pode estar havendo uma certa química entre você e uma pessoa que conheceu. É normal que queira embarcar em um novo caminho com ela. Com o passar dos dias…

Dinheiro & Trabalho: Este mês é possível que cheguem boas notícias relacionadas ao trabalho. Principalmente se tem um projeto ou plano para iniciar uma nova atividade com muitos desafios. Mas que você com… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste momento, gerará uma série de impactos positivos que atingirão sua vida sentimental de forma direta. Ainda mais que a onda de responsabilidades que chegou neste começo…

Dinheiro & Trabalho: Desde que se livre de determinadas situações alcançará a excelência no campo profissional. Aprenda a separar as coisas, não leve tudo para o lado pessoal. Mantenha-se no caminho correto e o… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto Horóscopo

Amor: Já é hora de que esqueça de vez suas dúvidas no campo sentimental. Ainda mais que essa pessoa está tendo uma atitude muito clara em relação a você. Ela realmente o ama e deseja…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá muito mais otimista e positivo nos assuntos de trabalho. Agora suas habilidades de comunicação estão melhor e sua atitude será muito mais aberta e flexível com seus colegas. Isso… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A cada segundo que você passa com esse alguém especial, descobre algo novo. Assim, pode ser um dos momentos mais reveladores nos assuntos do coração. A verdade é que encontrou…

Dinheiro & Trabalho: Com o trabalho, as estrelas advertem que a boa sorte o acompanhará a partir de agora. Finalmente alguns dos projetos mais trabalhosos já estão prestes a ser coroados com sucesso. Poderá… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A princípio, a força do amor que o acompanha é tão grande que será responsável por fazer você crescer. Vai conseguir se relacionar muito melhor com a pessoa que gosta. A paixão que…

Dinheiro & Trabalho: Neste período, com relação ao trabalho, continuará vivendo imerso em muita atividade. Portanto, mantenha a mente clara e não se deixe levar pelo turbilhão de eventos, tenha o controle a… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro Horóscopo

Amor: Nos assuntos sentimentais seu desejo de ir com alguém que gosta rumo ao infinito está aumentando. Apenas planeje tudo com cuidado. Está prestes a começar algo bonito com essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que neste momento devido a algumas circunstâncias especiais esteja sobrecarregado no trabalho. Então é essencial que distribua bem seus deveres para não perder tanto tempo. Dessa… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: À primeira vista, vai perceber que algo bom está acontecendo no seu campo sentimental. O positivismo estará no seu céu neste dia. Assim, a lição é aprender como abrir seu…

Dinheiro & Trabalho: Com seu trabalho, a partir dos próximos dias tudo vai começar a sair conforme deseja. Vai se tornar mais produtivo podendo desbloquear algumas situações que o impediam de se desenvolver… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro Horóscopo

Amor: A partir de hoje estará em um ciclo positivo a nível sentimental para trazer felicidade à sua vida. Porém, precisa se manifestar, declarar seus sentimentos e não ficar tão passivo diante…

Dinheiro & Trabalho: Seu objetivo será muito claro nos próximos dias com relação ao trabalho. Assim, vai ser menos difícil poder enfrentar certas mudanças, embora, em essência, sejam muito fáceis de fazer… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você está a fim de uma pessoa especial o dia é perfeito para começar a traçar o futuro dos seus sonhos. Portanto, procure o momento certo para ficar a sós e ter uma conversa…

Dinheiro & Trabalho: Continue fazendo o que você tem feito até agora ao não se deixe levar pela negatividade de algumas pessoas. Acima de tudo, será prejudicado no trabalho porque reduzirão seu entusiasmo… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você terá um grande controle sobre suas emoções e seu pulso não tremerá quando chamar as coisas pelo nome. Dessa forma, hoje pode ser um dia especial, no qual saberá como iniciar…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, seu principal objetivo será terminar um ciclo difícil pelo qual vem passando. Assim, poderá se recuperar em tudo e conseguir mudanças significativas em sua vida. Poderá até… Continue lendo o signo Peixes

