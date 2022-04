Na tarde de sexta-feira (15) uma denúncia de pesca ilegal no lago do Parque dos Jacarandás, na vila Mollon, levou a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste a apreender 10 quilos de peixes no local. Algumas cidades fazem campanha de pesca na semana santa, o que não é o caso em SB.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os guardas municipais receberam um denúncia de três homens pescando no lago do espaço de lazer e recreação. No local o trio foi abordado e, de início, negaram estar em atividade de pesca.

Em busca nas imediações, os guardas encontraram uma sacola plástica contendo cinco tilápias, somando cerca de 10 quilos.

Os abordados relataram que observaram um homem pescando no local e que ao sair com uma boa quantidade de peixes, ele teria deixado a a linha “de mão”, com a qual fez a pescaria. O trio confessou que fez uso da linha e que as jogaram no lago, não sendo localizadas pelos guardas.

