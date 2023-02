Sexóloga ensina truques para brilhar na folia

A sexóloga Stephanie Seitz, CEO

da marca INNT Cosméticos, criou um checklist de cuidados do corpo para garantir que sua saúde esteja em equilíbrio e que você possa brilhar na folia!

Hidratação – Água é fundamental para manter seu corpo hidratado. Beba bastante água e prefira os sucos naturais, detox ou água de coco.

Evite o sol entre 10h e 16h, use também o protetor labial e vai ser tudo de bom! Alimentação equilibrada e exercícios – Procurar seguir uma rotina alimentar saudável, preferindo alimentos frescos e leves; cuidado com as intoxicações por alimentos mal lavados e expostos ao calor, inclusive no bloco de rua. Prefira a folia em horários menos quentes e evite lugares sem ventilação.

Procurar seguir uma rotina alimentar saudável, preferindo alimentos frescos e leves; cuidado com as intoxicações por alimentos mal lavados e expostos ao calor, inclusive no bloco de rua. Prefira a folia em horários menos quentes e evite lugares sem ventilação. Roupas leves e arejadas – Na folia, nada de roupas apertadas ou sintéticas. Procure usar roupas que facilitem na transpiração do corpo e nos movimentos. Não se esqueça de usar boné ou chapéu de sol.

“As pessoas ficam tão empolgadas com toda a folia que se esquecem dos cuidados básicos com o corpo, inclusive com a saúde íntima e com o sexo seguro. No Carnaval aumentam as saídas e novos parceiros sem compromisso”, ressalta a Stephanie.

Entre as dicas da especialista para os cuidados com a saúde íntima estão a esfoliação corporal, que elimina células mortas e suaviza manchas na pele. Tem os óleos e manteigas aromatizadas, com mega hidratação inclusive pode e deve ser usado por todo o corpo e na região pélvica.

O Ilumine é um iluminador corporal com aroma de baunilha desenvolvido com micropérolas douradas que fazem com que sua pele fique com um glow instantâneo. Além disso, o Ilumine oferece um leve bronzeado que corrige imperfeições da pele como cicatrizes, estrias etc.

é um antisséptico bucal que deve estar sempre na sua bolsa. Ele pode ser usado para deixar seu hálito mais agradável e para a hora o beijo, deixando-o mais refrescante. Beije sem medo de ser feliz.



Musa da Gaviões, Francine Carvalho vai até o chão



Francine Carvalho, musa da Gaviões da Fiel há 9 anos, mostrou boa forma e muito samba no pé durante o terceiro e último ensaio técnico da escola no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Com um body super decotado, Francine deixou os pernões e parte do bumbum à mostra. Em momento de empolgação, quase mostrou demais. Ela deu uma prévia do que exibirá na avenida e contou, na concentração, que segue à risca um protocolo na clínica de estética para manter tudo no lugar.

“Nada vai balançar na avenida”, garante. “Como não consigo manter uma rotina intensa de treinos nessa reta final, a estética salva. Estou amando os resultados e apostando em tratamentos de alta tecnologia. E nada de exageros na alimentação, praticamente zerei carboidrato. Nessa reta final eu passo fome”, admite.

Além de desfilar na Gaviões da Fiel, Francine também é rainha da X9 Pioneira, na cidade de Santos. O desfile, inclusive, acontece nesta sexta-feira (10). “Ano de jornada dupla! E emoção dupla também. Esse Carnaval será o mais especial da minha vida. Estou preparando duas fantasias minúsculas e luxuosas”, avisa.

