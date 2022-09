Se, nos últimos dois anos, você mudou um pouco sua vida sexual e amorosa, você não está sozinho. Em um relatório do Bumble, em um ano, durante a pandemia, cerca de 40% dos entrevistados disseram que abordaram suas vidas sexuais de maneira diferente. A pandemia do COVID-19 afetou muito a forma como vivemos nosso dia a dia, e o sexo não é exceção.

Mas como exatamente a vida sexual das pessoas evoluiu? Isso é menos óbvio. Para descobrir o que mudou, nós conversamos com especialistas sobre quais foram as diferenças entre a vida pré-pandemia e agora.

Não que os encontros não fossem intencionais antes, mas como aponta a terapeuta sexual Megan Fleming, tanto casais quanto os solteiros têm sido mais decisivos sobre o que querem do que antes da pandemia.

Pessoas solteiras foram confrontadas com cenários difíceis de namoro, que forçaram a intencionalidade em torno de quem eles estavam saindo e por quê. O sexo seguro tornou-se um pouco mais complicado, assim como nossa abordagem à segurança em geral. Antes de se encontrar com alguém novo, coisas como o status de vacinação e namoro tinham que ser discutidas. E como encontrar uma nova pessoa significava arriscar a exposição ao COVID, os solteiros colocam mais consideração em quem valia a pena namorar.

Madison, 22, afirmou que a pandemia influenciou absolutamente sua decisão de fazer sexo pela primeira vez no ano passado. Ela nunca teve pressa, mas o isolamento da pandemia fez com que cada interação parecesse mais intensa e íntima. “Eu estava me sentindo privada de proximidade e sentindo urgência, não sei se a vida será como era, então pulei na primeira oportunidade de finalmente fazer sexo”, diz Madison.

Enquanto isso, casais que estavam presos juntos em quarentena tinham tempo infinito para explorar os limites de suas vidas sexuais. Eles tiveram tempo e espaço para pensar sobre o que queriam um do outro, o que levou a conversas difíceis sobre sexo e exploração. “Entre os casais, vimos que eles têm feito mais sexo e estão tentando experimentar outras coisas”, diz Fleming. “Acho que algumas pessoas perceberam que a vida é curta e aproveitaram o momento para tirar o máximo proveito de suas vidas sexuais.”

Muitas pessoas se juntaram

Os últimos dois anos foram, para muitas pessoas, muito mais isolados do que a maioria. Como diz Fleming, alguns responderam a esse isolamento procurando relacionamentos pela primeira vez em anos. “Eu definitivamente vejo mais pessoas se afastando do sexo casual e se tornando mais interessadas em relacionamentos”, diz Fleming.

A pandemia tornou o sexo verdadeiramente casual uma proposta difícil. Como resultado, Fleming notou pessoas solteiras procurando relacionamentos mais sérios, que isso significasse parceria ou um acordo para dormir apenas um com o outro.

Justin Lehmiller, pesquisador e autor de “Diga-me o que você quer: a ciência do desejo sexual e como isso pode ajudá-lo a melhorar sua vida sexual”, observou não apenas as pessoas se casando, mas aquelas que já estão em relacionamentos se fortalecendo.

“A maioria das pessoas está dizendo que seu relacionamento é melhor em todos os aspectos”, diz Lehmiller. “Acho que isso aponta para muita resiliência. As pessoas se adaptaram e encontraram uma maneira de lidar com essas circunstâncias realmente desafiadoras.”

As coisas ficaram diferentes

Tanto Fleming quanto Lehmiller dizem que as pessoas pegaram mais brinquedos sexuais e exploraram novas maneiras. Lehmiller atribui parte dessa experimentação ao estresse do ano passado. “Algumas pessoas, quando estão estressadas ou ansiosas, recorrem ao sexo como forma de lidar com isso”, diz Lehmiller. “Para alguns, este foi um momento em que eles tiveram que encontrar maneiras de lidar com o tédio de não poder fazer suas rotinas normais na vida cotidiana. E muitas dessas pessoas se voltaram para a novidade sexual.”

Uma dessas pessoas é Sara, 25, que diz ter explorado coisas novas mais do que nunca no ano passado. “Me aprofundei muito na minha relação com a sexualidade”, diz Sara. “Eu explorei muita “safadeza” e intimidade e me concentrei em encontrar novas maneiras seguras de me conectar em um nível erótico comigo e com meus parceiros.”

Por fim, Madison e Sara representam apenas dois exemplos de como as pessoas mudaram sua abordagem ao sexo no ano passado – então, se você se encontra entre elas ou não, quaisquer mudanças que você fez em sua própria vida sexual são válidas. Fleming diz que é esperado que um evento tão perturbador quanto a pandemia (além de tudo o que aconteceu nos últimos dois anos) mude a maneira como as pessoas pensam sobre as partes mais íntimas de suas vidas. E, se você ainda não mudou as coisas e quer, ainda há muito tempo.

