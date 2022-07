Será que a frase “amigo é para todas as horas” também pode ser usada no meio liberal? A pesquisa realizada pelo aplicativo Ysos, exclusivo para amantes de ménage à trois com quase 1.2 milhão de cadastros, diz que sim! O estudo, elaborado especialmente para o mês da amizade, traz dados e depoimentos impressionantes sobre o envolvimento de casais com amigos, validando que amigo de verdade tapa qualquer buraco (risos).

92% dos usuários afirmam que transar com amigos melhora a amizade

A maioria dos consumidores da plataforma defende que transar com amigo melhora o relacionamento entre eles, principalmente para 66% dos casais. Os dados mostram que 74% já foi abordado por um colega para fazer sexo e 61% já chamou amigos sem medo de perder a amizade.

Neste cenário, a maioria dos homens não havia percebido que o(a) amigo(a) tinha intenção antes de ser convidado, mas 35% das mulheres já desconfiavam muito antes do pedido. Dos casais que receberam o convite, 91% aceitaram transar e 26% acabaram perdendo o contato com a pessoa após a abordagem.

Como fica a amizade depois do sexo?

Muitos casais e singles até evitam pensar em transar com um(a) amigo(a) com medo de que prejudique o relacionamento e se distanciam, perdendo a amizade. Mas, por outro lado, há pessoas que viveram, gostaram da experiência e passaram a praticar frequentemente.

Os usuários Sr. e Sra. Libido contam que transar com um amigo é incrível, a primeira vez que aconteceu tudo fluiu naturalmente e de forma divertida, hoje sempre combinam quando podem. O perfil InsanaJF diz que a amizade continuou firme e forte depois de transarem, mas para que tudo pudesse acontecer de forma confortável e prazerosa, todos tiveram longas conversas para que não afetasse o relacionamento entre eles.

Wlad também usa o app para encontros liberais e conta: “desde que ambos estejam decididos a não deixarem a amizade acabar, dá certo! Já saí com amigas muito especiais e nunca perdemos a amizade. Sempre conversamos e sabemos que nossa relação é mais importante do que algumas horas de sexo”.

Porém, nem todos concordam com a afirmação, como o perfil Anaiadi, que perdeu uma amizade e já se iludiu mais de uma vez: “tive melhores experiências com desconhecidos no app do que com amigos que conhecia há mais de um ano”. Entretanto, como a esperança é a última que morre, Anaiadi diz que tentaria novamente.

Sobre o Ysos

O Ysos é um aplicativo que permite os amantes do sexo liberal a encontrar o terceiro elemento para um ménage a trois. Lançado em 2018 pelo Sexlog, maior rede social adulta do país, a plataforma está disponível para Android e iOS e pode ser baixada na Play Store e na App Store.