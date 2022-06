O “Seu Exame” segue em Santa Bárbara d’Oeste. A unidade móvel (carreta) retorna ao Município na segunda-feira (6) para mais um período de realização de exames. Instalada novamente no estacionamento do Centro de Exames e Diagnósticos – também utilizado no programa, a unidade móvel reforça a estrutura já existente na rede municipal.

No local deverão ser realizados: Ultrassom de vários tipos, Doppler, Ecocardiografia, Eletroencefalograma, Espirometria, Holter e MAPA. O agendamento prévio dos exames é feito pela Central Municipal de Regulação, que entra em contato com os pacientes, atendendo aos critérios de urgência, por meio de classificação de risco e tempo de espera desde a solicitação do exame. Após ter seu exame agendado, o paciente é orientado a comparecer na UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência para retirar o encaminhamento.

A Prefeitura orienta os pacientes a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para os seus exames e procedimentos.

Desde o último ano a Prefeitura vem ampliando gradativamente a oferta de exames, por meio do Programa “Seu Exame”. Ao todo são quatro clínicas credenciadas para realização dos exames, em espaços próprios ou cedidos pela Prefeitura.

A Prefeitura ressalta ainda que para todos os atendimentos agendados é necessário apresentar, além do encaminhamento, documento de identificação com foto e cartão SUS.