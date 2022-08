A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana deu início aos trabalhos de conservação e preparo para a realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro e, nesta quarta-feira (31), promoveu uma reunião com diversos setores da Administração Municipal sobre a organização do evento. O desfile ocorrerá às 9h, com concentração em frente ao Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, na Avenida Brasil, 1.293, e participação de cerca de 2,6 mil pessoas.

“Após o sucesso de público registrado durante o Aniversário de Americana, a Sectur trabalha agora com atenção total para organizar com maestria o Desfile de 7 de Setembro, retomando as comemorações cívicas da data em nossa cidade, dentro do propósito do prefeito Chico Sardelli, que tem incentivado as ações propostas pela Secretaria de Cultura e Turismo com o objetivo de levar cultura a todas as famílias americanenses”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Além dela, o encontro realizado no CCL contou com a participação do vice-prefeito Odir Demarchi. “O prefeito Chico e eu estamos ansiosos pelo Desfile de 7 de Setembro, que é uma festa bonita de patriotismo e amor à nossa nação”, destacou.

Participarão do evento os seguintes grupos: Tiro de Guerra e Associação dos Antigos Atiradores de Americana, Academia dos Agulhas Negras, Associação Atiradores, Grupo de Reencenação Histórica Brothers in Army, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Americana (Gama), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Americana, Defesa Civil, Bombeirinhos Civil, 24ª Cia Fope Força Pré Militar Brasileira, Associação Animais Têm Voz, Casa da Criança Curió, Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Milton Santos, Senai, Associação Projeto Moura de Judô, Associação do Núcleo Integrado de Lazer Esporte Educação e Cultura (NILEEC), Igreja do Evangelho Quadrangular, Grupo de Escoteiros Nambikwara, Grupo de Escoteiros Wellington Alexandre Medeiros, Airsoft Americana Sport, Secretaria de Esportes, Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual (EE) Dr. Heitor Penteado, Instituto Jr Dias, Secretaria de Meio Ambiente, São Rafael Mais Saúde, Americana Bicicross Clube, Igreja Adventista do 7° Dia Desbravadores, Rotary, com a participação dos grupos Rotary Club Americana, Rotary Americana Ação, Rotary Integração, Rotaract Americana, Rotaract Americana Ação e Doulas – Parto Humanizado e Clube Coyotes off Road.