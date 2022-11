A polêmica final do campeonato de futebol amador ‘Gigantão’ foi parar na sessão de vereadores desta quinta-feira. Três torcedores do time da Cidade Jardim foram com cartazes reclamar contra interferência no Esporte. É mais um desdobramento do jogo que teve polêmica, violência e o Zanaga como campeão.

A secretária de Esportes Grasiele Resende, ligada ao vereador Jr Dias (MDB), foi exonerada na terça-feira. Dias foi o alvo dos protestos. Ele é o grande líder regional do Zanaga e as acusações são de que havia ‘esquema’ para que seu time ganhasse a partida.

DISPUTA POLÍTICA– O movimento político agora pede a saída de todos comissionados que foram indicados por Dias da secretaria de Esportes e de outros pontos (secretarias) da prefeitura.