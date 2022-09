Devido à previsão de chuvas, a sessão gratuita desta quarta-feira (7) do projeto CineSolarzinho foi transferida para o CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão”, situado à Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II. A partir das 18 horas, haverá exibição de curtas-metragens brasileiros e o filme “Turma da Mônica – Laços”, além de um curta especial produzido por alunos durante uma oficina com temática socioambiental. Antes a ação seria realizada no Parque dos Jacarandás.

Com patrocínio da CPFL Energia e apoio do Instituto CPFL, na sessão, que tem entrada gratuita e distribuição de pipoca, o público poderá conhecer a estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, instalada no próprio veículo que carrega todo o cinema e que tem muitas atrações para toda a família.

O CineSolar – que tem a versão CineSolarzinho para o público infantil – é o primeiro cinema itinerante do Brasil movido a energia limpa e renovável: a energia solar. Funciona através de duas vans, batizadas de Tupã e Mahura, que foram grafitadas e adaptadas com as placas fotovoltaicas e o sistema de conversão de energia e armazenamento, com 20 horas de autonomia. Cada van também carrega 110 cadeiras e banquetas para o público e todo o sistema de som e projeção para o cinema. Além de tudo isso, o espaço se transforma em uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz.

O projeto viaja por várias regiões do País para realizar sessões gratuitas de cinema, com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social, difundir a tecnologia da geração de energia fotovoltaica e levar alegria com a temática socioambiental a todas as pessoas.

A 2ª Edição do CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CPFL Energia e apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e é realizada pela Brazucah Produções e pelo Ministério do Turismo.

Programação:

Santa Bárbara d’Oeste | Sessão Cinema

Nesta quarta-feira (7 de setembro)

18h – Sessão de curtas-metragens

19h – ‘Turma da Mônica – Laços’

Atrações: pipoca e estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz

Local: CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão” – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Entrada gratuita

Sinopses dos filmes:

– ‘Nimbus, O Caçador de Nuvens’ – Diretor: Marco Nick – Duração: 15 minutos – Animação/2016 – Minas Gerais – Livre

Durante uma tempestade, Nimbus se aventura pela floresta para capturar nuvens imensas e furiosas.

– ‘Aurora, a rua que queria ser rio’ – Diretora: Radhi Meron – São Paulo – Duração: 10 minutos – Animação/2021 – Livre

Se as ruas pudessem falar, o que diriam? Aurora é uma solitária rua de uma grande cidade. Em um dia de chuva solitário, ela relembra sua trajetória e sonha com o futuro e se pergunta: “é possível uma rua morrer?”.

– ‘Clandestino’ – Diretor: Baruch Blumberg – Sergipe – Duração: 24 minutos – Ficção/2017 – Livre

Tereza é uma garota comum, com uma imaginação nada comum. No caminho para encontrar sua mãe e entregar uma encomenda muito preciosa, sua imaginação corre livre pelas paisagens do interior, enquanto ela vai viver aventuras ao lado de sua avó.

– ‘Guri’ – Diretor: Adriano Monteiro – Espírito Santo – Duração: 12 minutos – Ficção/2019 – Livre

Victor é um menino de 12 anos que sonha em vencer um campeonato de Bolinha de Gude do seu bairro.

– ‘As aventuras de Pety’ – Diretora: Anahi Borges – São Paulo – Duração: 14 minutos – Animação/2019 – Livre

O filme tem início quando, no céu de Tutameia, surge um lindo e majestoso arco-íris. Em busca do baú de ouro, Pety e seus amigos partem em direção ao bosque da cidade, onde vivem aventuras com seres fantásticos do folclore brasileiro e descobrem que o verdadeiro tesouro pode estar muito mais próximo do que se imagina.

– ‘Turma da Mônica: Laços’ – Diretor: Daniel Rezende – Brasil/2019, 97 minutos – Aventura, comédia e família

Cebolinha está agoniado, pois o seu cachorro, Floquinho, simplesmente sumiu. Agora, ele e seus amigos Mônica, Magali e Cascão bolam um plano para resgatar o bichinho. Mas a turma encontra um grupo rival, transformando a noite numa busca cheia de perigos.