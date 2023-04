Sessão desta Sexta da Via Crucis cancelada

Em virtude das chuvas e para a segurança do elenco, organização e público, a sessão

desta Sexta-Feira Santa da 24ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste foi cancelada. Com realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além de empresas patrocinadoras, a encenação poderá ser retomada neste sábado (8) com a melhora do tempo.

No sábado e domingo os portões de acesso serão liberados às 19 horas. Com entrada gratuita e sem necessidade de retirada de ingressos, as sessões iniciam sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

O evento conta com bombeiros e equipe à disposição para eventuais necessidades e saídas de emergência, além de ambulatório móvel, sanitários, policiamento, arquibancada e praça de alimentação.

Tradução em libras e espaço reservado

A comunidade surda terá à disposição mais uma sessão com tradução em libras neste sábado (8) em espaço reservado.

Este mesmo local atenderá também pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, gestantes e lactantes.

Para melhor atendimento, as entradas do recinto contarão com funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo para orientações a esses públicos.

Estacionamentos

O estacionamento será acessível em todos os dias do Espetáculo, de 4 a 9 de abril. Pessoas com credencial de idoso e de pessoas com deficiência poderão estacionar dentro do Complexo, com acesso via SP-135 – Rodovia Margarida da Graça Martins, aos fundos do recinto das apresentações, e seguindo para a cidade cenográfica pelo piso intertravado.

Se for necessário um acesso mais próximo, um funcionário da organização acompanhará o veículo da pessoa com mobilidade reduzida até o espaço reservado.

Aos demais, não haverá estacionamento pago nesta edição. Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins. O local está sinalizado para melhor compreensão.

