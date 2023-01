Sessão de Americana de volta; agora de terça-feira

As sessões da Câmara de Americana estão de volta do recesso do final do ano. Agora, os encontros serão às terças-feiras, no mesmo horário, às 14h. A mudança do dia foi a primeira ação do novo presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido).

Veja a pauta do dia:

1. Em REGIME DE PRIORIDADE – Discussão Única – Mensagem nº 6/2022 – Veto total, de autoria

do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº 99/2022, de autoria do Vereador Senhor Vagner Malheiros, que

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das unidades

escolares de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Americana”. (Maioria absoluta para

rejeição)

2. Em Discussão Única – Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2022, de autoria da Vereadora Senhora

Nathália Camargo, que “Concede título de Cidadão Americanense ao Senhor Antonio Aparecido de

Melo”. (Dois terços)

3. Em Discussão Única – Parecer pela inconstitucionalidade – Projeto de Lei nº 132/2022, de autoria

do Vereador Senhor Vagner Malheiros, que “Dispõe sobre o Programa de Prevenção à Sepse e adoção de

protocolo de diagnóstico e tratamento por hospitais, clínicas e unidades de saúde, públicos e privados, que

prestem serviços de saúde no âmbito do SUS, no Município de Americana”. (Maioria simples)

4. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 101/2022, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Americana, a Semana Municipal

de Combate à Homotransfobia e dá outras providências”. (Maioria simples)

5. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 129/2022, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Institui diretrizes, parâmetros e objetivos para uma política pública voltada à Prevenção e

Combate ao Assédio Sexual no âmbito da Administração Pública Municipal direta, indireta, autárquica e

fundacional do município de Americana”. (Maioria simples)

6. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 134/2022, de autoria do Vereador Senhor Marcos

Caetano, que “Dispõe sobre atendimento prioritário a pacientes em tratamento oncológico, no Município

de Americana e dá outras providências”. (Maioria simples)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 136/2022, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Dispõe sobre o Programa de Promoção da Igualdade Racial e Combate à Discriminação nas

Escolas da Rede Municipal no município de Americana”. (Maioria simples)

8. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 141/2022, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Institui a Semana Municipal de Incentivo a ‘Qualidade de Vida da Mulher no Período do

Climatério’, e dá outras providências”. (Maioria simples)

9. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 143/2022, de autoria do Vereador Senhor Leco Soares,

que “Denomina ‘Nelson Augusti’ a Rua 13, localizada no bairro Jardim Quinta dos Romeiros, código

30077”. (Maioria simples)

10. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 144/2022, de autoria do Vereador Senhor Marcos

Caetano, que “Denomina ADEMIR BARCELLO, a Rua 01 (um) localizada no Jardim Quinta dos

Romeiros, código nº 30065”. (Maioria simples)

