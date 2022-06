Foto Will Moreira / Portal de Americana

O plenário da Câmara Municipal de Americana, durante a sessão desta quinta-feira, foi palco de bate-boca entre o vereador Thiago Brochi (PSDB) e o assessor parlamentar Marcelo Masoca, lotado no gabinete do vereador Dr. Daniel Cardoso (PDT).

O tumulto começou durante o uso da tribuna pelos médicos Dr. Getúlio e Fábio Thuler, dirigentes do Hospital Psiquiátrico SEARA, que foram explicar aos parlamentares a atual situação financeira da entidade. Saiba mais aqui.

Em determinado momento, os voluntários do Hospital, que estavam presentes na sessão, citaram a existência de um áudio que teria sido gravado por um assessor do vereador Dr. Daniel Cardoso. O conteúdo do áudio afirmava que o Hospital SEARA tinha “má gestão”. Dr. Daniel tentou se explicar, mas não teve muito sucesso diante de tantos apoiadores do Hospital SEARA.

A discussão então começou entre um dos voluntários e a esposa do Dr Daniel, a também médica Dra. Adriana Polido. Os dois trocaram xingamentos e acusações, causando tumulto no plenário. Dra Adriana afirmou ter sido chamada de “incompetente”, o que a fez levantar e revidar.

Em seguida, teve início o bate-boca entre Brochi e Masoca, que já possuem desentendimentos sobre outros assuntos. A situação precisou ser controlada por vereadores e guarda municipal.