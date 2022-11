A sessão ordinária da Câmara de Sumaré começou esta terça-feira com quase 1h30 de atraso. Pontualmente às 16h28, os vereadores iniciaram os trabalhos. A previsão é que as sessões de todas as terças-feiras comecem às 15h.

Cinco projetos de lei serão votados pelos vereadores de Sumaré na 38ª sessão ordinária do ano, com destaque para o ensino de direitos dos animais na rede municipal da cidade.