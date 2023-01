SESI doa 1520 livros pra secretaria de educação

A Secretaria de Educação de Americana recebeu mais de 1,5 mil livros destinados a todas as faixas etárias e doados pelo Centro de Atividades Estevam Faraone – SESI Americana para enriquecer as bibliotecas das escolas da cidade. As obras serão distribuídas às 11 escolas da Educação Fundamental de Americana a partir da próxima semana.

Os livros possuem classificação indicativa para diversas faixas etárias, incluindo obras com conteúdo livre até obras para quem completou 15 anos. O acervo tem o objetivo de proporcionar novas condições para o desenvolvimento de projetos e atividades que despertem o interesse pela leitura entre os alunos da rede municipal de ensino. Os livros foram avaliados em aproximadamente R$ 15 mil e a assinatura do termo de parceria ocorreu em dezembro do ano passado, no gabinete do secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“As obras chegam em um ótimo momento às escolas da rede de Educação de Americana. Desde 2022 adotamos novos projetos de incentivo ao hábito de ler e os novos títulos doados pelo SESI trarão mais riqueza às bibliotecas das escolas, promovendo ainda mais a diversidade na ofertas de livros e autores”, declarou o secretário.

