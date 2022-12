Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, nesta terça-feira, o projeto de lei de autoria do poder executivo que concede o abono natalino aos servidores municipais.

Os funcionários ativos da administração direta e indireta de Santa Bárbara receberão R$300 a mais no salário neste final de ano. Os outros benefícios continuam sem alteração.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan (MDB) “ao consolidarmos os estudos para encerramento do corrente exercício, foi

constatado que os esforços adotadas pelo Executivo Municipal possibilitaram a apresentação da concessão ora proposta, o que se faz também como reconhecimento da importância e como valorizando das atividades desempenhadas e da dedicação dos servidores municipais no decorrer do presente ano, o que pode ser realizado sem qualquer prejuízo à continuidade e à qualidade dos serviços públicos oferecidos à população”.