O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta terça-feira (5), em reunião com representantes do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos de Americana), mudanças no fornecimento da refeição dos servidores. Os alimentos passarão a ser preparados em uma cozinha que será instalada na garagem municipal e fornecida em refeitórios que serão montados em todas as regiões da cidade.

A prefeitura irá contratar empresa para a montagem da cozinha, preparo e fornecimento da alimentação, que não será mais oferecida por meio de marmitas. O planejamento da Secretaria de Administração é instalar uma cozinha na garagem, onde a comida será preparada diariamente, e levada aos refeitórios. O edital para contratação da empresa será publicado nesta quarta-feira (6) e o pregão presencial está marcado para o dia 19 de julho.

Serão oito pontos de alimentação: na garagem, nas imediações do Paço Municipal, no Parque Ecológico, na Secretaria de Saúde e o restante nas Administrações Regionais do município.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli, a mudança no formato da alimentação dos servidores era uma demanda antiga da categoria.

“Desde que assumimos temos visto muitas reclamações acerca da qualidade da alimentação, então buscamos um sistema em que a comida seja preparada na própria estrutura, para que os servidores tenham um almoço fresquinho, feito na hora”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi participou da reunião com os representantes do sindicato e comemorou a medida. “O servidor tem direito de ter uma alimentação de qualidade e ficamos felizes em poder oferecer isso a eles”, disse Odir.

No encontro, o presidente do Sindicato dos Servidores, Toninho Forti, agradeceu ao prefeito em nome da categoria. “É uma demanda antiga da categoria, que tem passado dissabores em função da qualidade da alimentação oferecida até agora, então acho que vão receber com alegria essa notícia. Parabéns e continue valorizando os servidores, porque eles merecem”, disse o presidente da entidade.