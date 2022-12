O serviço de tapa-buraco foi realizado em diversas vias da cidade nos últimos dias. As ruas Portugal, Luxemburgo, Itália, Polônia, Romênia, Alemanha e Avenida Alfredo Contatto, no Jardim Europa, receberam o tapa-buraco. Os serviços também foram executados nas ruas José Paiosin, Clovis Bevilacqua e Avenida da Amizade, no Parque Planalto, rua do Linho e Avenida São Paulo, na Cidade Nova, Avenida Augusto Scomparin, no Parque Zabani, Rua Potiguares, no Distrito Industrial, ruas Padre Antonio Correia, Francisco Florentino de Souza e Lúcia Iatarola Crespo, no Nova Conquista e Rua Esilênio dos Santos Rosa, no Jardim das Orquídeas.

A Avenida da Saudade recebeu manutenção de guias e sarjetas. A capinação foi executada na Rua do Cobre, no Mollon, na Avenida Santa Bárbara, Rodovia SP 306, Rua Francisco Priori, no Furlan, Rua José Paiosin, no Parque Planalto e Rua Bueno Brandão, no Jardim Mariana. O desassoreamento do Ribeirão dos Toledos seguiu no Jardim Conceição e a equipe de vias rurais atuou na conservação da estrada que liga Santo Antonio do Sapezeiro ao Lambari e estrada da Areia Branca.