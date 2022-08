A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou diversos serviços de zeladoria pela cidade nos últimos dias. Novas canaletas foram construídas no cruzamento da Rua do Petróleo com Avenida do Comércio, no Jardim Pérola, e das ruas Délcio Bettini com São João Batista, no São Camilo. As bocas de lobo da Avenida da Amizade, no Jardim das Palmeiras, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte e Rua País de Gales, no Cândido Bertini, receberam manutenção e novas tampas e grades foram instaladas. Na Rua Calil Baruque, na Vila Aparecida foram executadas as manutenções em guias e sarjetas.

A capinação foi realizada na Rua Antonio Pedroso, no Jardim Santa Rita, Rua José Martins, no Jardim Conceição, Rua Orlando Bragaglia, no Vale das Cigarras, Rua Dona Margarida, na Vila Linópolis, Rua Polônia, no Cândido Bertini, Avenida Prefeito Hermínio Isaías Romano, no Souza Queiroz, Avenida Ruth Garrido Roque, no Parque do Lago e Rodovia SP-306.

Na área rural, a equipe atuou com conservação das estradas dos Confederados, de acesso ao Vale das Cigarras e ao bairro Olhos d’Água, além de vias do bairro Caiubi. Várias frentes de trabalho seguem executando os serviços nos próximos dias, conforme cronograma.