Com a retomada dos eventos presenciais após longo período pandêmico de covid-19, a abertura de empresas que oferecem serviços de buffet voltou a crescer em 2022 no estado de São Paulo, segundo levantamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com a Jucesp, em 2022, 369 empresas de buffet foram abertas

Enquanto que, em 2021, foram 242, o que representa aumento de 52,4%. Em comparação com 2020, quando foram registrados 236 novos negócios nesse segmento, o crescimento foi de 56,3%. Em janeiro deste ano foram 48 constituições.

A abertura de novas empresas em 2022 foi ainda maior do que em 2019, antes da pandemia. Naquele ano, a autarquia registrou 359 novos buffets.

Fabiana Paula Moreira, 38, foi uma das empresárias do ramo que abriu empresa em 2022. “Desde os meus 14 anos trabalho nesta área. Tive experiência em várias empresas e em 2019 resolvi ter meu próprio negócio. Comecei a fazer festas e pequenos eventos em residências, mas logo veio a pandemia e acabou com tudo. Tive que me virar fazendo feijoada e massas para entregar em domicílios”, contou.

Com a retomada dos eventos, Fabiana resolveu abrir formalmente seu buffet, em junho do ano passado. “Foi a realização de um sonho. Hoje, estamos indo muito bem. Só em janeiro, agendei 17 eventos”, comemorou.

Os números da Jucesp não contemplam MEIs. Portanto, a quantidade de constituições no estado de São Paulo poderá ser ainda maior.

