O sertanejo vem há anos dominando as paradas de sucesso em todo o Brasil. Mas, o que explica tamanho sucesso e quais as diferenças do sertanejo para os demais ritmos? A cantora e consultora parceira da Utnick Production, Ju Marciano, falou sobre como o sertanejo está no sangue brasileiro.

“A maior parte dos ritmos que temos são criadas feitas de um instrumento. No sertanejo são duas vozes, tenor e aguda, que acompanhadas de uma viola bem tocada nos dão uma melodia onde facilmente todos podemos cantar juntos.”

A profissional explicou que o ritmo conseguiu tomar conta do país e se tornou tão forte pela ótima adesão do público a ele.

“Estudante e jovens se juntaram e começaram a cantar músicas caipiras que ouviam desde pequenos, músicas que fazem parte da nossa história. A maioria sobre amor, dramas, brigas, acertos e erros.”

Falar sobre a realidade, sobre aquilo que se vive, gera proximidade e identificação das pessoas. Com o sertanejo não foi diferente.

“Outros gêneros e outros artistas de gêneros diferentes começaram a regravar. Acredito que por causa do sucesso, dos jovens, da autenticidade, de modernidade das letras, incluindo a política, começaram a se unir também para melhorar o nosso Brasil.”

Marciano ainda afirmou que “muitos jovens e os artistas mais antigos, famosos se juntaram e começaram a se unir pra melhorar o nosso Brasil.”

A artista explicou que para se destacar no sertanejo é necessário criar suas próprias canções, fazer músicas para tocar nos corações dos brasileiros, tanto no amor quanto na dor.

“Hoje temos mais oportunidades de lançar músicas nas redes sociais, acredito que rádios também ajudam e não parar. Tocar em todo tipo de evento, estar sempre aberto e melhor ainda se tiver apoio da família e amigos”, finalizou.