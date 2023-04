Sertanejo em luto. Daniel e Leonardo perdem mães

Mãe do cantor Leonardo, dona Carmem morreu em Goiânia. A notícia foi divulgada pela esposa do cantor, Poliana Rocha, neste sábado (1º). Segundo Poliana, a sogra teve um infarto. A esposa do cantor contou que ela e o marido estavam a caminho de um hospital para entregar exames de rotina quando receberam a notícia.