A septoplastia é a cirurgia funcional que corrige o desvio de septo. Essa condição é bastante comum e está presente na maioria das pessoas em graus diferentes. Essa intervenção cirúrgica ajuda a tratar de dificuldades na respiração e pode ser um grande alívio para os que buscam esse tipo de tratamento.

O septo nasal é composto de osso, além de cartilagem e mucosa. Com a cirurgia, é possível reposicioná-lo e liberar a passagem de ar de forma mais equilibrada dos dois lados do nariz. Trata-se de uma cirurgia simples, em que o paciente pode receber alta até no mesmo dia.

Muitas pessoas têm problemas de obstrução nasal, o famoso nariz entupido, ou sofrem de sinusites e cefaleias. A septoplastia pode ajudar nesses casos ao centralizar o septo nasal. É importante se consultar com um especialista para entender qual a melhor solução para cada caso, sendo a septoplastia uma delas.

Existem quatro tipos principais de desvios septais: desvios simples, crista, esporão e misto. Assim, o profissional precisa avaliar cada paciente e o tipo de desvio que tem para que possa ou não indicar a cirurgia. O importante é que o paciente viva bem e livre dos incômodos sintomas que podem ocorrer.

Essa é uma cirurgia breve, que é feita através de uma incisão dentro do nariz, e pode ajudar a aliviar diversos sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Algumas pessoas podem aproveitar a septoplastia para fazer uma rinoplastia e também aperfeiçoar traços do nariz.

É importante também somente fazer a cirurgia depois dos 16 anos de idade. Isso porque é preciso que o desenvolvimento septal já se encontre encerrado. Então, mesmo que seja detectado o desvio em crianças e adolescentes, se faz necessário esperar até que possam fazer a cirurgia.

A maioria dos planos de saúde cobre cirurgias funcionais como a septoplastia. Porém, é preciso verificar com o convênio contratado. Caso vá adicionar a rinoplastia, já não tem cobertura para essa parte de correção estética. Assim, é preciso se programar e fazer um orçamento.

O pós-operatório da septoplastia costuma ser tranquilo. No entanto, é preciso seguir à risca as indicações. É comum sentir uma pequena dificuldade em respirar logo depois da cirurgia, mas que tende a se normalizar em pouco tempo. Fazer compressas geladas no rosto pode ajudar na recuperação, assim como fazer lavagem nasal com soro. É imprescindível cumprir os dias determinados de repouso e só retornar às atividades físicas conforme orientações do médico.