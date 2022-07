A cantora Simaria, que faz dupla com sua irmã, Simone, vem sendo muito comentada nas redes sociais após os últimos acontecimentos envolvendo as duas. É que, segundo as cantoras, a relação entre as irmãs não anda nada bem. Diante disso, os internautas tomaram lados divergentes: alguns, do lado de Simone e outros, apoiando Simaria.

De acordo com o sensitivo Pai Edinho, ao contrário do que muitos pensam, Simaria é uma artista de personalidade única e tem um brilho além do comum.

“Nunca irá lhe faltar talento, sucesso, contratos e oportunidades incríveis de seguir em frente. Nunca lhe faltará o brilho que uma estrela tem para brilhar e caminhar em seus passos livremente”, previu.

Segundo Pai Edinho, Simaria tem todos seus caminhos abertos. No entanto, diante de tantos conflitos, o que falta é segurança.

“Ela tem incertezas que carrega consigo mesma. Muitas das vezes, mesmo estando no caminho certo, não tem certeza e tendo com toda luz e estrela que tem, vem sendo muito criticada e invejada por todos. Ao mesmo tempo que Simaria se sente autoconfiante o suficiente em algumas áreas de sua vida, em outras já tem a insegurança de estar ou não no local certo de tomar decidoes”, explicou.

Sorte profissional, azar no amor?



Segundo Pai Edinho, o momento de má sorte atual da cantora Simaria é, principalmente, no amor.

“Simaria tem a sorte de atrair pessoas, porém não tem sorte de firmar em relacionamentos, como a pessoa certa que tanto busca. Ela também tem muita inveja ao seu redor e muitas pessoas em quem ela deve confiar e contar de seus futuros planos”, contou.

Ainda conforme o sensitivo, ao contrário do que se espera, Simaria deve voltar a dupla normalmente com a irmã.

“Porém, acredito que Simaria reconhece seus dons e talentos e acredito que em algum momento ela possa sim tentar uma carreira sozinha, mas antes disso, ainda fará muito sucesso com a irmã”, finalizou.

Sobre Pai Edinho



O guru espiritual Pai Edinho coleciona resultados reais e rápidos quando o assunto é resolver a vida amorosa e financeira dos seus fiéis.