Ex-BBB Rafa Kalimann comentou a previsão de “desencarnação” feita por sensitiva.

“Minha mãe me mandou uma mensagem aqui, gente. Cara. Temos que ter mais responsabilidade. Minha mãe sente tudo. O que eu não sinto, ela sente, e ela é mãe”, disse. “Ela viu alguma sensitiva, alguém postar nas redes um vídeo falando que previu a minha desencarnação. Oh gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ter mais responsabilidade”, desabafou a apresentadora, que está curtindo uns dias de férias na Bahia.

“Uma mãe ouvindo isso, de algo relacionado a filha dela. Minha mãe está em outro estado, ela está apavorada por causa disso. É uma mãe. Por mais que ela não creia nisso, ela está sendo mãe. Ela está vendo nos últimos dias tanta mentira saindo, e ela está me pedindo pra desmentir, mas estou curtindo minhas únicas férias”, finalizou.

MAIS FAKENEWS E SINDICATO CONTRA

E ex-BBB Rafa Kalimann se manifestou sobre as notícias falsas envolvendo seu nome. A influenciadora negou que tenha sido demitida da TV Globo e barrada em novela da emissora. “Costumo nem me doer mais com tanta mentira que vou lendo sobre minha vida e carreira. Hoje saiu um negócio de demissão que nunca aconteceu, nunca foi uma opção outro cenário que não fosse o de hoje o profissional. Li sobre ser barrada em uma questão que não tem o menor tem cabimento”, afirmou a ex-BBB, escalada para “Vai na Fé”, próxima trama das sete.

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated-RJ) informou que a influenciadora Rafa Kalimann não poderá atuar em novelas. A ex-BBB está escalada para o elenco de Vai na Fé, da rede Globo, que estreia em 16 de janeiro. Acontece que a influencer não possui o registro profissional de atores, também conhecido como DRT. Portanto, Rafa não poderia se envolver com o meio artístico. Outra que corre riscos com os atores profissionais é a também ex-BBB Jade Picon. Segundo o presidente Hugo Gross, o sindicato tampouco recebeu algum pedido de autorização especial e específico da TV Globo para que ela pudesse atuar, embora a emissora tivesse sido notificada diversas vezes. “A atitude [da Globo] desrespeita a lei 6533/78 e a convenção coletiva de trabalho, além de descredibilizar a própria emissora, o sindicato e causando constrangimento a própria trabalhadora que fica exposta em caso de negativa ao pedido”, explicou Gross. O presidente acrescentou que a Sated-RJ possui outros profissionais registrados com o mesmo perfil de Rafa Kalimann, que “estão à espera de uma oportunidade”. Gross acrescentou que é “pouco provável” que o sindicado forneça uma autorização especial para a influenciadora. Isto porque ela já obteve uma permissão especial do sindicato para atuar na série “Rensga Hits!”, que foi disponibilizada pela plataforma do Globoplay. “Foi apenas para este produto, continua sem o registro profissional. O Sated irá lutar sempre a favor da categoria e vamos usar dos meios legais para tal defesa, sempre com união e determinação”, afirmou o presidente.

Curta nossa página no Facebook