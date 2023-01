SENAI abre inscrições para “Jornada de Transformação Digital”

Indústria mais digital, mais produtiva, mais competitiva. Com esta chamada, o SENAI de Santa Bárbara d´Oeste, em parceria com FIESP, CIESP e Sebrae lançam a “Jornada de Transformação Digital” voltada para micro, pequenas e médias indústrias da cidade. Os atendimentos serão gratuitos para 100 empresas da cidade. É necessário efetuar inscrição. A iniciativa tem apoio da Prefeitura.

A Jornada de Transformação Digital tem oito etapas de consultoria e treinamento para atender empresas de todos os segmentos industriais com diferentes níveis de maturidade digital. O objetivo é aumentar a produtividade e competitividade dos negócios com resultados relevantes em todas as fases: diagnóstico, estratégia, otimização de processos, mapeamento, automação, digitalização, integração e indústria inteligente.

O programa une soluções de tecnologia e educação. As ações com foco tecnológico são feitas por meio de consultorias que identificam oportunidades de melhorias e digitalização para potencializar o desenvolvimento das indústrias. A educação é oferecida de forma complementar, com cursos que servem como capacitações para os colaboradores melhorarem o desempenho de suas funções e acompanharem as inovações propostas pela jornada. As consultorias e cursos são personalizáveis e adaptadas às necessidades de cada empresa e será indicada pelos consultores técnicos do SENAI – SP, após diagnóstico realizado e a etapa em que a empresa está na jornada.

Os interessados devem entrar em contato no telefone (19) 99891-2694, 3499-1477 ou [email protected] para dúvidas e esclarecimentos. Inscrições pelo site https://jornadadigital.sp.senai.br/. O SENAI “Alvares Romi” de Santa Bárbara d´Oeste está localizado na Rua Vereador Sergio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial.

