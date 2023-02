O SENAI “Alvares Romi” de Santa Bárbara d’Oeste está com matrículas abertas para cursos gratuitos em parceria com o SEBRAE. São oportunidades de qualificação que podem gerar renda aos participantes. É necessário efetuar inscrição e as vagas são limitadas. A iniciativa conta como apoio da Prefeitura.

As aulas serão presenciais no SENAI “Alvares Romi” que está localizado na Rua Vereador Sergio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial.

Os interessados devem ter no mínimo 18 anos de idade e completado no mínimo a 6ª série do Ensino Fundamental. As inscrições podem ser realizadas pelo https://forms.office.com/r/0fvi2REA9S ou por meio do whats App (19) 99891-2694.

Confira os cursos:

Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons (28h)

De 24/02 a 06/03

2ª a 6ª feira, das 13h às 17h

Modelagem de Roupas – Modelos de Vestidos (88h)

De 01/03 a 19/04

3ª, 4ª e 5ª feiras, das 18 às 22 horas

Reparação em Instalações Elétricas Residências (88h)

De 28/02 a 11/05

3ª e 5ª feiras, das 18 às 22 horas

Pequenos Reparos em Edificações – Elétrica (88h)

De 27/02 a 15/05

2ª e 4ª feiras, das 18 às 22 horas

Desenvolvimento de Aplicativos para Android (68h)

De 13/03 a 18/04

2ª, 3ª e 4ª feiras, das 18 às 22 horas

