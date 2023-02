Senador renuncia e diz que Bolsonaro quis dar golpe

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou,

em transmissão ao vivo nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (2), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu para que ele fizesse parte de um plano de golpe de Estado para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Marcos do Val disse que Bolsonaro chegou a coagi-lo, mas, imediatamente, o senador deixou claro que não participaria da trama. O parlamentar afirmou ainda que denunciou o episódio. Por isso, anunciou que vai renunciar ao mandato.

“Eu ficava puto quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na (revista) Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei”, afirmou do Val.

