Senac Americana inaugura novos espaços pedagógicos

O ano letivo começa agitado no Senac Americana com a inauguração de dois novos espaços: o jardim pedagógico e o laboratório multiuso. Os locais irão agregar no aprendizado dos alunos dos cursos das áreas de arquitetura e urbanismo, como o Técnico em Paisagismo, e de cursos da área de saúde, como o Técnico em Enfermagem, novidade para 2023. Há vagas para bolsas de estudo totalmente gratuitas nas áreas de Arquitetura e Urbanismo e Saúde.

O jardim pedagógico e o laboratório multiuso de saúde nascem da preocupação do Senac em proporcionar aos alunos espaços inovadores, que fomentem o seu aprendizado na prática e uma formação completa. A proposta do primeiro é proporcionar aos estudantes a possibilidade de experimentar diversas formas de plantio. Para isso, conta com canteiro, jardim vertical e opções para montagem de vasos.

No mesmo sentido, o laboratório multiuso irá complementar o aprendizado dos alunos dos cursos Técnico em Farmácia, Técnico em Enfermagem, Complementação Técnica em Enfermagem e curso livre em Cuidador de Idoso. Ali serão realizadas atividades práticas com equipamentos modernos que simulam situações reais da atividade destes profissionais no mercado de trabalho.

“Os laboratórios dão a oportunidade aos alunos de praticar o que aprendem, ficando expostos a situações problemas que nem sempre estão descritas nos livros e nessa busca por soluções, ampliam sua confiança e seu repertório de recursos.”, explica Sandra Folgosa Amaral, gerente do Senac Americana.

Bolsas de estudos

O Senac Americana possui mais de 500 bolsas de estudos para o primeiro semestre de 2023. Entre os cursos com vagas disponíveis, estão:

Técnico em Enfermagem

Data: de 2 de maio de 2023 a 25 de julho de 2025

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Duração: 1800 horas

Técnico em Farmácia

Data: de 3 de abril de 2023 a 22 de novembro de 2024

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30

Duração: 1200 horas

Técnico em Paisagismo

Data: de 6 de março de 2023 a 14 de junho de 2024

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas

Duração: 1000 horas

Técnico em Paisagismo

Data: de 24 de abril de 2023 a 27 de setembro de 2024

Horário: de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h30

Duração: 1000 horas

Para ter acesso à bolsa, o candidato deve comprovar renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais e fazer sua inscrição 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia, pelo site do Senac, na página de Bolsas de Estudo. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual.

Serviço

Senac Americana

Endereço: R. Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo, Americana – SP

Site: www.sp.senac.br/senac-americana

Informações para bolsas: www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo/senac-americana

