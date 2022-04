Em 2022, o Senac Americana está com uma oferta de mais de 1.000 vagas 100% gratuitas em cursos técnicos, aprendizagem profissional e cursos livres de curta duração. Somente até o fim do primeiro semestre serão mais de 300 bolsas de estudo. As vagas serão concedidas através do Programa Senac de Gratuidade, que oferece bolsas de estudos integrais para aqueles que se encaixam nos critérios de seleção.

Entre as ofertas, estão cursos técnicos que são uma excelente opção para aqueles que buscam recolocação no mundo do trabalho, primeira oportunidade de emprego, mudança de área ou investir no próprio negócio: Técnico em Publicidade, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Recursos Humanos, previstos para iniciar ainda em abril deste ano.

A unidade ainda oferta cursos livres, como Iluminação Residencial, Experiência do Cliente no Ponto de Vendas, Administração de Armazenagem, Excel 2019, CorelDraw – Ilustração Digital, entre outros.

Para se candidatar a uma bolsa, os interessados devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter renda bruta familiar per capita de, no máximo, dois salários mínimos federais; não estar participando de nenhum outro processo de triagem de bolsas de estudos em qualquer unidade do Senac São Paulo; não estar matriculado ou em lista de espera em qualquer unidade do Senac São Paulo em qualquer curso que seja realizado no mesmo período daquele para o qual pretende solicitar bolsa, para não caracterizar concomitância; não ter abandonado (evadido) nenhum curso no Senac São Paulo como bolsista nos últimos seis meses.

As inscrições para as bolsas se iniciam sempre 20 dias antes da data de início do curso desejado e devem ser feitas diretamente no portal do Senac. Para conhecer mais sobre o programa, os cursos ofertados pelo Senac Americana e saber sobre as inscrições, acesse o portal www.sp.senac.br/americana. O Senac Americana fica na Rua Dr. Angelino Sanches, nº 800, Vila Gallo.