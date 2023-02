Senac Americana tem mais de 500 bolsas de estudo 100% grátis. Início de ano é uma época propícia para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho ou melhorar o currículo. A realização profissional exige cada vez mais aprimoramento técnico, dedicação e competências socioemocionais. Para o primeiro semestre de 2023, as unidades Senac situadas em Americana, Campinas, Itapira, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Rio Claro e Águas de São Pedro estão, juntas, com mais de nove mil bolsas de estudos com 100% de gratuidade. Além da mensalidade, a instituição oferece toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, incluindo material didático para as aulas práticas.

São oportunidades em cursos livres e técnicos nas áreas de comunicação e marketing; tecnologia; beleza e estética; bem-estar; gestão e negócio; desenvolvimento social; design, artes e arquitetura; gastronomia e alimentação; idiomas; educação; meio ambiente, segurança e saúde no trabalho; moda; saúde e turismo e hospitalidade.

As bolsas de estudo são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para ter acesso, o candidato deve comprovar renda familiar mensal por pessoa, de até dois salários mínimos federais, e fazer sua inscrição 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia, pelo site. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual.

AMERICANA. Apenas na cidade de Americana são mais de 500 bolsas com até 100% de desconto. Os técnicos com bolsas disponíveis são: Técnico em Design de Interiores, Técnico em Estilismo e Coordenação de Moda, Técnico em Paisagismo, Técnico em Informática, Técnico em Farmácia, Técnico em Estética, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração, Técnico em Enfermagem e Especialização Técnica em Atendimento Podológico ao Paciente com Diabetes.

Entre eles, o curso de Técnico em Design de Interiores já está com as inscrições abertas.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade

Informações: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

